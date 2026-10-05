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Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riego País cedió algunos puntos: cómo cerró el dólar

La recuperación estuvo traccionada de forma directa por la victoria en primera vuelta del candidato opositor Flávio Bolsonaro frente al presidente Lula da Silva.

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Las acciones se recuperaron y el Riego País cedió algunos puntos.
Las acciones se recuperaron y el Riego País cedió algunos puntos. Foto: EFE/EPA
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Los mercados financieros locales e internacionales operaron con una marcada tendencia alcista este lunes 5 de octubre, revirtiendo el violento rally bajista de la semana previa. La recuperación estuvo traccionada de forma directa por el “Efecto Brasil”, luego de la victoria en primera vuelta del candidato opositor Flávio Bolsonaro frente al presidente Lula da Silva, quienes definirán el ejecutivo en el balotaje del próximo 25 de octubre.

La plaza financiera local reaccionó con fuertes subas en la renta variable y una mejora sustancial en las cotizaciones de la renta fija soberana en dólares, lo que permitió descomprimir el indicador de riesgo crediticio.

El mercado accionario reflejó una sólida recuperación tanto en la plaza local como en los Certificados de Depósito Argentinos (ADRs) que cotizan en la Bolsa de Nueva York. El índice accionario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 3,7%, alcanzando los 2.870.134,57 puntos básicos.

Las acciones se recuperaron y el Riego País cedió algunos puntos. Foto: Reuters

Las subas en el panel líder fueron encabezadas por Grupo Financiero Galicia (+6,0%), BBVA (+5,9% / +5,18% en panel) y Central Puerto (+5,9%). En tanto, papeles como Banco Macro (+4,76%) y Aluar (+1,59%) acompañaron el terreno positivo. En Nueva York, los activos argentinos treparon hasta casi un 8%, con subas destacadas en las acciones del BBVA y Grupo Supervielle (+7,4%).

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Qué pasó con el Riesgo País

El desempeño favorable de la deuda soberana en dólares permitió una sensible baja del Riesgo País. El indicador elaborado por JP Morgan recortó su nivel y cayó a los 599 puntos básicos, alejándose de los máximos anuales registrados en las jornadas previas.

Analistas de la city atribuyeron el repunte de los bonos en dólares al impulso generado por los mercados brasileños tras la primera vuelta electoral, donde Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,2% de los votos frente al 45% de Lula da Silva, consolidando el avance de gobiernos de centroderecha en la región.

Lectura macroeconómica y el frente internacional

El rebote financiero ocurre luego de una semana de alta volatilidad donde el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que la economía argentina enfrente una recesión técnica, atribuyendo la reciente presión sobre los activos a factores internacionales —como la suba de tasas en EEUU y el alza del petróleo— y a la cautela de los inversores.

Por su parte, el frente externo suma apoyo tras las recientes declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien no descartó la posibilidad de reiterar asistencia financiera multilateral para respaldar el programa de estabilización argentino.

Dólar: el blue cedió un 0,97% y bajó a $1.545 en el inicio de la semana

El mercado cambiario registró en el inicio de la semana bajas generalizadas en sus cotizaciones paralelas e implícitas en bolsa, revirtiendo parte de las subas observadas en días anteriores.

El dólar blue retrocedió un 0,97% en relación al cierre del viernes, cotizando a $1.545,00 para la venta y $1.525,00 para la compra. Por su parte, los tipos de cambio financieros (MEP y CCL) acompañaron la tendencia a la baja con caídas de hasta el 0,98%.

El detalle de los valores del mercado cambiario al cierre de las operaciones financieras presentó los siguientes números:

  • Dólar BNA (Oficial): Sin cambios (0,00%), cerrando a $1.540,00 para la venta y $1.490,00 para la compra.
  • Dólar Blue: Bajó un 0,97%, ubicándose en $1.545,00 para la venta y $1.525,00 para la compra.
  • Dólar MEP: Retrocedió un 0,58%, cotizando a $1.536,60 para la venta y $1.534,60 para la compra.
  • Dólar Contado con Liquidación (CCL): Cayó un 0,98%, cerrando en $1.605,70 para la venta y $1.605,20 para la compra.
  • Dólar Digital (USDC): Bajó un 0,45%, posicionándose en $1.604,62 para la venta y $1.601,41 para la compra.
  • Dólar Tarjeta: Se mantuvo estable (0,00%) en $2.002,00 para la venta.
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