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Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París: destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Durante el encuentro, también se trató el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y la situación económica local.

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El presidente encabezó una reunión de Gabinete.
El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas
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El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, durante la cual se trató el escenario político en Brasil y España, así como también el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y la situación económica local.

Según indicaron desde el Ejecutivo, en el plano internacional se analizó el resultado de la primera vuelta de las elecciones en Brasil, que terminó con triunfo de Flávio Bolsonaro ante Lula da Silva.

Milei se mostró muy satisfecho con el resultado, al que consideró “un gran triunfo”, y señaló que, durante el último tramo de la campaña, Lula desplegó un “plan platita” que no tuvo el efecto esperado, lo que -a su entender- demuestra que ese tipo de medidas responden a recetas del pasado y no explican los resultados electorales.

Además, el Gabinete debatió sobre la convocatoria a elecciones anticipadas en España anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En ese marco, Milei confirmó que partirá el 19 de octubre rumbo a España y que el 21 participará en Madrid de una serie de actividades.

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Por su parte, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas, el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición.

El Gabinete de Milei analizó la economía argentina

En cuanto al plano local, el presidente repasó los avances económicos e hizo especial hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, los cuales, según anticipó, fueron muy positivos.

Por otro lado, se analizó el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, como por ejemplo el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, así como las altas tasas de interés de Estados Unidos.

De la reunión participó también el economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó ante el Gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Cómo impacta en la Argentina el precio del petróleo
Cómo impacta en la Argentina el precio del petróleo. Foto: REUTERS

Según informaron desde Presidencia, Ades “expuso sobre la situación económica global y los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022, año que identifica como un punto de quiebre, y analizó la posición de la Argentina en ese nuevo escenario, con potencial para consolidarse como proveedor estratégico de Occidente en materia de alimentos, energía y minerales”.

De la reunión participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y el economista Alberto Ades.

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