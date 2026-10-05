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Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia: la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma

Una joven de 28 años murió en un hospital ruso y encendió las alarmas. Qué hipótesis se investigan y cuáles son las medidas que tomó Europa ante el caso.

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Alerta por brote un posible brote de peste pulmonar en Siberia.
Alerta por brote un posible brote de peste pulmonar en Siberia. Foto: REUTERS
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La Comisión Europea está siguiendo “muy de cerca” la situación y en contacto con el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades tras conocer las informaciones sobre un posible brote de peste pulmonar en Siberia (Rusia).

“La salud pública es una prioridad para la Comisión Europea por lo que nunca subestimamos los riesgos que surgen en este ámbito”, dijo la portavoz de Sanidad, Eva Hrncirova, preguntada durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Este domingo, el Gobierno estadounidense emitió una alerta sobre un posible brote de peste pulmonar en la región siberiana rusa de Irkutsk a raíz de la muerte de una mujer posiblemente a consecuencia de esta enfermedad, tras lo cual este lunes el servicio de defensa del consumidor ruso Rospotrebnadzor llamó a la calma y a “no hacer caso de rumores y elucubraciones”.

Sobre posibles contactos al respecto entre la UE y Rusia -cuyas relaciones bilaterales están mermadas desde la invasión de Ucrania-, la portavoz comunitaria indicó que la Comisión Europea tiene canales para recibir información, como la Organización Mundial de la Salud, y subrayó que “es esencial contar con informes a tiempo y transparentes, así como con acceso a datos epidemiológicos y de laboratorio fiables”.

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“Es importante para la cooperación transfronteriza y para abordar las implicaciones transfronterizas, así como para mantener la confianza pública y una buena situación de salud pública”, dijo.

La peste -recordó- es una enfermedad infecciosa producida por una bacteria que puede tratarse con antibióticos y que, si bien ha estado ausente en Europa durante más de cincuenta años, sí se da de manera esporádica en América, África y Asia.

En este sentido, destacó que la Unión Europea cuenta ahora con mejores mecanismos de preparación y prevención sanitaria que antes de la pandemia de Covid-19, como las reservas de medicamentos, reglas para que las compañías farmacéuticas se preparen para tales situaciones y equipos específicos dentro de la propia Comisión Europea.

Vista del Centro de Asistencia y Rescate Médico, un hospital de enfermedades infecciosas, en la ciudad de Shelekhov, en la región de Irkutsk, Rusia.
Alerta por brote un posible brote de peste pulmonar en Siberia. Foto: REUTERS

“Estamos mucho mejor preparados para cualquier pandemia que antes del Covid porque ya nos estamos preparando para abordar enfermedades que puedan venir”, dijo la portavoz.

Qué se sabe del posible brote de peste pulmonar en Rusia

Según el portal independiente ruso Meduza, la semana pasada murió una joven de 28 años -empleada del Instituto de Investigaciones de la Peste de Irkutsk y el Lejano Oriente- en un hospital de Shélejov, ciudad satélite de la capital regional.

Hasta el momento, se estudian dos versiones: que la paciente se contagió en Tailandia, de donde regresó recientemente, o a consecuencia de la rotura accidental de un tubo de ensayo con patógenos en su puesto de trabajo.

Por su parte, Rospotrebnadzor informó de que se trata de una “neumonía de etiología no establecida”, y de momento, ninguno de los contactos de la paciente ha enfermado o dado resultados positivos.

Las autoridades rusas han puesto en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, por sospechas de peste pulmonar, según informó el canal independiente ruso Liudi Baikala (Gente del Baikal).

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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