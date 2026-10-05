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Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

El intendente recorrió la primera edición de la exposición tecnológica y productiva, que reúne a más de 80 empresas y exhibe el potencial de un modelo de crecimiento basado en la producción, el empleo y la articulación entre el Estado y el sector privado.

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Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas Foto: Prensa Malvinas Argentinas
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El intendente Leo Nardini participó este viernes de la primera edición de Malvinas Productiva, una exposición industrial y tecnológica que reúne a más de 80 empresas, industrias, pymes y emprendedores de distintos sectores económicos. La propuesta, se desarrolló en las inmediaciones del Palacio Municipal, para visibilizar y fortalecer el potencial productivo local.

Acompañado por la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, María Luján Salgado, el jefe comunal recorrió los diferentes stands de la muestra, que reunió a empresas de los sectores automotriz, logístico, tecnológico, textil, gastronómico, de la construcción y de servicios, entre otros.

Durante la apertura, Nardini destacó que Malvinas Argentinas logró consolidar durante la última década uno de los polos industriales más importantes de la provincia y remarcó que actualmente son más de 700 las empresas que desarrollan su actividad en el Área de Promoción Industrial El Triángulo y en el Parque Industrial de Tortuguitas.

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas Foto: Prensa Malvinas Argentinas

En ese marco, aseguró que la exposición busca poner en valor la producción nacional y mostrar una experiencia de desarrollo que pueda aportar al debate sobre el futuro económico bonaerense: “Malvinas aporta el 1% del producto bruto de la provincia y en los últimos diez años tuvo la posibilidad de aportar trabajo, producción y oportunidades para la región y para la provincia. Queremos mostrar lo que tenemos y trabajar en conjunto con el sector privado para generar las condiciones que terminen dándoles más posibilidades a los bonaerenses”, expresó.

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El intendente sostuvo además que el crecimiento registrado por el distrito adquiere mayor relevancia en el actual contexto económico, marcado por las dificultades que enfrentan numerosas industrias y pequeñas empresas en distintos puntos del país: “Teniendo en cuenta que en los últimos años, a contramano de lo que fue pasando en el país, nosotros tuvimos la posibilidad de generar crecimiento, creo que no es menor y es algo que tenemos para aportar al esquema de construcción de una visión diferente en la provincia”, afirmó.

Para Nardini, uno de los desafíos centrales consiste en la generación de una agenda con planificación de desarrollo basada en la producción y el empleo, a partir de una articulación permanente entre el sector público y el privado. “No hay manera de generar las condiciones necesarias para tener mayor desarrollo productivo y generar empleo genuino para la gente si no es en vinculación con el sector privado”, señaló.

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense
Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas Foto: Prensa Malvinas Argentinas

El jefe comunal también se refirió a la experiencia de gestión desarrollada en Malvinas Argentinas y consideró que puede ser puntapié inicial para empezar a construir aportes a los desafíos que hoy atraviesan a la provincia de Buenos Aires y remarcó que “Tenemos que mostrar Malvinas no solamente por una candidatura, sino porque a lo largo de muchos años supimos construir una identidad y una gestión que vale la pena mostrar”.

A lo largo de la última década, el municipio sostuvo el equilibrio de sus cuentas públicas sin abandonar políticas vinculadas a la obra pública, la inclusión social, la cultura, el deporte y la generación de empleo. Para Nardini, esa experiencia demuestra que es posible impulsar un modelo de gestión que combine administración responsable con inversión y ampliación de oportunidades para los vecinos.

En esa línea, Nardini remarcó la importancia de fortalecer y profundizar modelos construidos desde el territorio para afrontar los desafíos económicos que enfrenta la provincia. “Lo que hace falta es profundizar diferentes modelos de gestión con base en lo territorial en la provincia de Buenos Aires. Los intendentes conocemos el día a día con el vecino y muchas veces tenemos que afrontar problemáticas que no son tenidas en cuenta por el ámbito nacional”, concluyó.

Leonardo Nardini
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