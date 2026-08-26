comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Sagitario para el 26 de agosto de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Sagitario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter. Su elemento es el Fuego y la piedra que le corresponde energéticamente es Turquesa. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 26 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Sagitario en el amor hoy

No dejes que las determinaciones de tu pasado te atormenten más de lo necesario. Acepta tu pasado como parte de ti.

Salud y energía de Sagitario este día 26 de agosto de 2026

No dejes que el egoísmo y la soberbia atenten contra la integridad de la pareja. No hay lugar para ellos en una relación saludable.

Horóscopo laboral de Sagitario para hoy

Te pondrás en una situación difícil por voluntad propia al confiar en las personas equivocadas para administrar tu capital.

¿Cuáles son las fechas de Sagitario?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Sagitario?

Sagitario pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Sagitario?

Sagitario es más compatible con Aries, Leo, Libra. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Sagitario?

El número de la suerte de Sagitario es el 3.

¿Cómo es la personalidad de Sagitario?

Sagitario es un signo optimista, aventurero y honesto.

Sagitariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo diario:las revelaciones para Piscis este 25 de agosto de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Piscis este 25 de agosto de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Nardini:“El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

Nardini: “El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

En una semana clave en el Congreso, Javier Milei recibió en Casa Rosada a legisladores de LLA

El nuevo mapa de las rutas nacionales:la estrategia del Gobierno para ceder el mantenimiento a las provincias

Andrés Watson supervisó la renovación del parque lumínico en el barrio número N°68 de Florencio Varela

Economía

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor:requisitos y cómo postularse

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor: requisitos y cómo postularse

Bono proporcional para jubilados:cómo saber cuánto paga ANSES desde el 25 de agosto

Las reservas del Banco Central quedaron al borde de los USD 51.000 millones y marcaron un nuevo máximo en la era Milei

ARCA prorrogó el Impuesto a las Ganancias:cuál es la nueva fecha y qué pasa si no se presenta la declaración jurada

Internacionales

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú:qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

El verdadero Superman:el video viral de un joven de Indonesia combatiendo el fuego

Trump lanzó una dura amenaza contra Irán:“La crisis humanitaria debe detenerse ahora”