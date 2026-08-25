La misteriosa visita del jefe de la CIA a Moscú: qué se sabe del viaje relámpago de John Ratcliffe

El director de la CIA, John Ratcliffe, llegó este martes a la mañana a Moscú. Foto: Wikimedia Commons

El director de la CIA, John Ratcliffe, llegó este martes a la mañana a Moscú con una visita sorpresa y abandonó la capital rusa por la tarde, entre rumores de una posible liberación del estadounidense Charles Zimmerman, condenado en Rusia a cinco años de cárcel por tráfico ilegal de armas.

Según Flight Radar, un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto internacional Vnúkovo de la capital rusa, un desplazamiento sobre el que un portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo “no tener ninguna información al respecto” en diálogo con la agencia EFE.

Según muestra la plataforma de rastreo de tráfico aéreo, el avión voló desde la base Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense, cerca de Washington D.C., con escala en Riga, Letonia.

El director de la CIA, John Ratcliffe, llegando a Moscú.

La visita de Ratcliffe a a Moscú fue confirmada a CBS News y Axios por fuentes anónimas y se produce cuando permanecen estancadas las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, impulsadas por EEUU. Según se indicó, el funcionario estuvo implicado en los recientes intercambios de detenidos, entre ellos la liberación en 2025 de la ruso-estadounidense Ksenia Karelina.

Cabe recordar que el exdirector de la CIA William Burns viajó a Moscú en noviembre de 2021 para hablar directamente con el presidente Vladimir Putin sobra la invasión de Ucrania.

Qué se sabe de la visita del director de la CIA a Moscú

Esto es lo que lo que se sabe acerca de la visita de John Ratcliffe a Moscú, en medio del misterio y el silencio oficial:

Vuelo en un día con escala en Letonia

El avión militar estadounidense aterrizó este martes a la mañana en el aeropuerto internacional Vnúkovo de la capital rusa proveniente de la base Andrews de la Fuerza Aérea estadounidense. Hizo escala en Letonia.

Qué dijo el Kremlin sobre el viaje del director de la CIA

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la prensa no tener información sobre la llegada del avión militar de Estados Unidos a Rusia.

Dudas sobre el caso Charles Zimmerman

Según canales de Telegram rusos, el director de la CIA, quien estuvo implicado en el pasado en intercambios de prisioneros entre ambos países, llegó a Moscú para otra misión similar, que estaría relacionada con la liberación del estadounidense Charles Zimmerman.

Cabe señalar que el veterano de la Marina estadounidense, de 58 años, fue condenado en enero pasado a cinco años de cárcel en Rusia por tenencia y tráfico ilegal de armas.

De acuerdo con la prensa, el estadounidense viajó a Rusia para conocer en persona a una chica que conoció por internet y fue detenido, cuando su yate atracó en el puerto de Sochi con un rifle a bordo.

Los medios rusos señalan que Putin firmó firmado estos días dos decretos secretos, uno de los cuales podría estar relacionado con el indulto de Zimmerman.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al director de la CIA, John Ratcliffe. Foto: Reuters (Nathan Howard)

El impacto económico del viaje del director de la CIA

Tras las noticias sobre la llegada a Moscú del director de la CIA, el índice de la Bolsa de Moscú sumó un 2,7%.

Cambios en la agenda de Putin

Según informó el periodista ruso Alexandr Yunashev, que forma parte del grupo que cubre las actividades del Kremlin, la agenda de Putin para este martes fue modificada con muy poca antelación, lo que podría significar que el jefe del Kremlin recibió a Ratcliffe.

¿Tiene relación con la guerra con Irán?

La cadena CNN destacó que la visita tiene lugar horas después de que Washington anunciara el inicio de una operación para cortar “todas las operaciones económicas” de Irán, uno de los aliados de Rusia.

A falta de información plenamente oficial, esta se trata de la primera visita de un director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos a Rusia en casi un lustro. Su antecesor, William Burns, viajó a Moscú en noviembre de 2021, apenas unos meses antes de la intervención militar rusa en Ucrania.