Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor: requisitos y cómo postularse

Una reconocida empresa de fiambres busca empleados para el puesto de repositor. Foto: Magnific

La empresa alimenticia Paladini abrió una nueva búsqueda laboral para incorporar repositores a su sucursal de San Miguel de Tucumán. La vacante continúa disponible a través de LinkedIn y representa una oportunidad para quienes buscan empleo formal en el sector comercial y de consumo masivo.

La posición fue publicada bajo la modalidad de jornada completa y figura dentro de la categoría “sin experiencia” en la plataforma laboral. No obstante, la compañía informó que valorará antecedentes en funciones similares durante el proceso de selección.

Trabajo en Tucumán: qué tareas deberá realizar el repositor

La persona seleccionada tendrá a su cargo diferentes tareas vinculadas con la organización y exhibición de productos dentro del punto de venta.

Entre las principales responsabilidades se encuentran: el control del stock disponible en góndola, el seguimiento de las fechas de vencimiento de los productos, la colocación y verificación de precios, la reposición y el feteado de mercadería.

La persona seleccionada tendrá a su cargo tareas vinculadas con la organización y exhibición de productos. Foto: Magnific

Además, Paladini busca candidatos con atención a la calidad en el desempeño de sus tareas, capacidad de comunicación, compromiso, orientación al cliente y responsabilidad.

Empleo en Paladini: cuáles son los requisitos para postularse

Para participar de la búsqueda laboral, los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos básicos establecidos por la empresa:

Secundario completo con título

Carnet de manipulación de alimentos vigente

Disponibilidad full time de lunes a viernes

Disponibilidad para trabajar los sábados medio día

Si bien la experiencia laboral previa no es excluyente, haber trabajado en comercios, supermercados o en tareas relacionadas con reposición, control de stock y manejo de mercadería puede representar una ventaja durante la evaluación de los perfiles.

Repositor sin experiencia: una oportunidad para ingresar al mercado laboral

Uno de los aspectos destacados es que LinkedIn la clasifica dentro del nivel de antigüedad “sin experiencia”. Esto convierte a la vacante en una alternativa atractiva para jóvenes que buscan su primer empleo formal o para personas que desean incorporarse al rubro sin contar con una extensa trayectoria laboral.

Uno de los aspectos destacados es que LinkedIn la clasifica dentro del nivel de antigüedad “sin experiencia”. Foto: Magnific

Sin embargo, la experiencia en funciones similares sigue siendo un aspecto valorado por la empresa, por lo que cualquier antecedente relacionado con atención al público, reposición de productos o trabajo en comercios puede fortalecer la postulación.

Cómo postularse al puesto de repositor de Paladini en LinkedIn

La inscripción se realiza online mediante LinkedIn. Para encontrar la búsqueda, los interesados deben ingresar a la sección de empleos de la plataforma y buscar el aviso bajo el nombre “Repositor Supermercado - Tucumán - Paladini”.

Una vez dentro de la publicación, deberán seleccionar la opción “Solicitar” e iniciar sesión con una cuenta de LinkedIn para completar el proceso.

Según la información disponible en la plataforma, la vacante fue publicada hace aproximadamente una semana y ya acumula más de 200 postulaciones. Por este motivo, se recomienda enviar la solicitud lo antes posible y verificar previamente que el currículum tenga actualizados los datos de contacto, como teléfono, correo electrónico y antecedentes laborales.