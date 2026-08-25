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El verdadero Superman: el video viral de un joven de Indonesia combatiendo el fuego

Este adolescente se convirtió en un inesperado héroe en Indonesia al ponerse la capa de Superman y sumarse a las tareas para combatir los incendios en las turberas de Kalimantan Central.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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El adolescente que se volvió viral por combatir el fuego vestido como Superman.
El adolescente que se volvió viral por combatir el fuego vestido como Superman. Foto: Captura de video.
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Un adolescente de Indonesia se volvió viral por una particular razón: se puso un disfraz de Superman para ayudar a combatir incendios forestales en Kalimantan Central. Rudiansyah participa junto a un grupo de voluntarios liderado por su padre y trabaja entre el humo y las llamas para colaborar con las tareas de extinción.

Las imágenes tomadas en Palangka Raya muestran al joven con la característica capa del superhéroe y una mascarilla, mientras instala equipos y utiliza una manguera para intentar controlar el fuego que afecta a las turberas de la región.

El adolescente que combate el fuego en Indonesia vestido de Superman. Video: Viory.

Superman presente en Indonesia: por qué Rudiansyah se viste así

El adolescente explicó que comenzó a participar en las tareas de extinción en 2023, inicialmente por curiosidad. Con el paso del tiempo, la experiencia se transformó en una actividad que realiza después de la escuela y durante sus momentos libres.

“Al principio me uní por curiosidad y quería intentarlo. Resultó bastante emocionante, aunque puede ser bastante agotador”, contó Rudiansyah al referirse a su experiencia como voluntario.

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El disfraz apareció casi por casualidad. El joven encontró el traje de Superman en su armario y decidió utilizarlo para ir al lugar donde se desarrollaba el incendio. “Encontré este disfraz en mi armario, así que me lo puse de inmediato y fui al lugar del incendio”, relató.

Su imagen, con la capa roja sobre la espalda mientras trabaja en medio de una densa nube de humo, rápidamente llamó la atención en redes sociales y convirtió al adolescente en uno de los rostros más reconocibles de la lucha contra los incendios en la zona.

El orgullo de su padre

El padre de Rudiansyah forma parte del grupo de voluntarios contra incendios que trabaja en Kalimantan Central y fue quien acercó al adolescente a las tareas. “Como padre, estoy contento de que quiera ayudarnos como bombero. Especialmente ahora que se ha vuelto viral. Estamos orgullosos de él y apoyamos lo que está haciendo”, expresó.

El reconocimiento también llegó desde las autoridades nacionales. El ministro de Silvicultura de Indonesia, Raja Juli Antoni, se reunió con Rudiansyah y elogió su compromiso, al que calificó como el de un “héroe del bosque”. El ministerio señaló además que el adolescente manifestó su interés en convertirse en guardabosques en el futuro.

Cientos de incendios afectan a Kalimantan Central

La participación de Rudiansyah ocurre en medio de una temporada particularmente complicada para la región. Las condiciones secas favorecieron la propagación de numerosos incendios forestales y de terrenos.

Según los registros de la agencia de desastres de Palangka Raya, entre el 1 de junio y el 19 de agosto se contabilizaron 298 incendios que afectaron un total de 261,41 hectáreas. En ese sentido, Jekan Raya fue la zona con mayor cantidad de incidentes.

Rudiansyah combate el fuego con su traje de Superman. Foto: Viory.

Uno de los principales problemas son las turberas, que pueden permanecer ardiendo y liberar grandes cantidades de humo incluso cuando las llamas no son visibles. Esta situación genera una intensa neblina que dificulta las tareas de los equipos de emergencia.

Mientras las autoridades y los voluntarios trabajan para controlar los incendios, la imagen del adolescente vestido de Superman se convirtió en un símbolo inesperado de la lucha contra el fuego en Indonesia.

Videos viralesIndonesiaFuegoIncendio
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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