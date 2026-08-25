El nuevo mapa de las rutas nacionales: la estrategia del Gobierno para ceder el mantenimiento a las provincias

El Gobierno oficializó la adjudicación de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones viales. Foto: En Línea Noticias

El Gobierno se encuentra en plena consolidación de una estrategia para la gestión de la infraestructura del país: ceder el mantenimiento, las obras y la administración de corredores clave a los gobiernos provinciales. Este esquema tendrá el objetivo de fortalecer alianzas legislativas con gestiones dispuestas a colaborar en el Congreso sin necesidad de comprometer erogaciones directas del Tesoro Nacional.

El modelo de Javier Milei propone transferencias temporales por hasta 20 años donde las provincias asumen los costos de conservación, obras y eventual explotación por peaje. Mientras tanto, Vialidad Nacional conserva la supervisión técnica y la jurisdicción formal.

Rutas nacionales. Foto: Unsplash.

Las provincias que ya firmaron el traspaso de rutas nacionales

Río Negro: es el acuerdo más reciente. La provincia asumió la gestión integral de 508 kilómetros de las Rutas Nacionales 22 y 151 (además de la operación del servicio ferroviario del Tren del Valle). El traspaso será progresivo y tramo por tramo.

Santa Fe: el 22 de julio se formalizó la cesión de la Ruta Nacional A012 por un plazo de 20 años. Se trata de un corredor estratégico que rodea el Gran Rosario y conecta con los puertos agroexportadores de la región.

San Juan: el 10 de agosto firmó la transferencia de las Rutas Nacionales 40, 20, 153, 150 y 149 , sumadas al nudo vial de la Ruta Nacional A014 , también por un período de dos décadas.

San Luis: selló previamente un convenio más acotado que comprende la administración de un tramo de 12 kilómetros de la ex Ruta Nacional 7.

Los distritos que negocian la cesión de rutas nacionales con el Gobierno

Córdoba: el gobierno de Martín Llaryora gestiona el traspaso total de la Ruta Nacional 19 . Aunque la Jefatura de Gabinete dio su compromiso de otorgarla, el acuerdo formal aún está pendiente de firma.

Neuquén: el mandatario Rolando Figueroa solicitó la transferencia de la Ruta Nacional 22 , la Ruta de los 7 Lagos (RN 40) , el Paso Internacional Samoré y la Ruta Nacional 242 . Bajo la premisa de que “las rutas son nacionales, pero los accidentes los tiene nuestra gente” , la provincia busca tomar el control operativo de dichos tramos.

Corrientes: amparada por el Decreto 253/2026, la gestión de Juan Pablo Valdés mantiene conversaciones con el Ministerio de Economía para concesionar tramos viales internos mediante convenios específicos con Vialidad Nacional.

Para mediados del 2027 se pretenden que todas las rutas nacionales cuenten con este sistema. Foto: Archivo.

El rechazo confirmado y privatizaciones por peaje