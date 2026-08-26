Nardini: “El Estado no puede seguir funcionando con lógicas de hace 30 o 40 años”

Leonardo Nardini presentó “Habilitá tu comercio 100% online”. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, encabezó el lanzamiento de “Habilitá tu comercio 100% online”. La exposición se realizó en el hall del Palacio Municipal, dirigida a autoridades y empleados municipales, y contó con la presencia de la secretaria general Noelia Correa, la presidenta del Honorable Concejo Deliberante Mariana Zuccarini y demás autoridades.

Nardini destacó el valor de poner la tecnología al servicio del vecino: “Es importante porque le da la posibilidad al comerciante que no quiere perder tiempo, que no puede venir o que tiene dudas. Es estar cerca. Es sumar tecnología al recurso humano municipal. Un conjunto que le facilita la vida a la gente”.

Leonardo Nardini presentó “Habilitá tu comercio 100% online”. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

“Habilitá tu comercio 100% online” permite realizar la habilitación de comercios de menos de 100 metros cuadrados de manera totalmente digital.

El trámite puede iniciarse desde la web municipal, la app Malvinas +Digital o a través de Malvi, el asistente virtual, al 11-7120-8888. El proceso es sencillo: generar un usuario, completar la información requerida y firmar la declaración jurada para dar inicio al trámite en pocos minutos.

El intendente subrayó la importancia de replicar este modelo de tecnología aplicada a los servicios públicos en otros distritos y a nivel provincial: “Cada distrito tiene su particularidad, pero en general es un sistema que nos puede resolver cuestiones a todos, incluso a nivel bonaerense.

Leonardo Nardini presentó “Habilitá tu comercio 100% online”. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

“Por eso es fundamental que cada municipio adapte las herramientas a sus propias realidades y que exista una consulta permanente con las y los intendentes en lo que hace al desarrollo, no solo de las gestiones locales sino también de la gestión provincial”, dijo.

Finalmente concluyó: “Es muy valiosa la experiencia que cada intendente puede aportar a la dinámica de una gestión provincial y nacional, en base a la resolución de problemas de todos los días”.