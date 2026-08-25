Volkswagen planea eliminar 50.000 empleos y cerrar cuatro fábricas en Alemania

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume. Foto: REUTERS

El consejero delegado del Grupo Volkswagen, Oliver Blume, defendió este martes la necesidad de profundizar el plan de ajuste de la automotriz, que contempla la eliminación de otros 50.000 puestos de trabajo en Alemania y el cierre de cuatro fábricas en el país.

Durante una reunión con empleados en Wolfsburg, donde la compañía tiene su sede central, Blume sostuvo que Volkswagen necesita reducir gastos y reorganizar su funcionamiento. “Necesitamos reducir la complejidad, simplificar nuestras estructuras de forma coherente y reducir los costes”, afirmó ante los trabajadores.

El encuentro estuvo marcado por las protestas de más de 10.000 empleados, que rechazaron los recortes y abuchearon al máximo ejecutivo de la compañía. Ante los cuestionamientos, Blume señaló que la industria automotriz enfrenta un escenario cada vez más desafiante. “Aranceles, nuevos competidores y riesgos geopolíticos: toda la industria automotriz está bajo una enorme presión”, explicó.

Volkswagen, grupo que reúne a marcas como VW, Audi, Porsche y Seat/Cupra, ya había anunciado en diciembre de 2024 un programa para reducir 50.000 empleos en Alemania. Sin embargo, en los últimos meses, Blume planteó la necesidad de eliminar otros 50.000 puestos y avanzar con el cierre de cuatro plantas.

Empresa automotriz Volkswagen. Foto: REUTERS

La presidenta del comité de empresa, Daniela Cavallo, cuestionó la falta de precisiones sobre el nuevo ajuste. Según sostuvo, la cifra adicional habría sido calculada de manera teórica para mejorar la imagen de Volkswagen ante los mercados financieros.

“¡No se puede trabajar con un consejero delegado que no les dice a sus empleados lo que tienen que hacer!”, manifestó Cavallo, quien reclamó un plan concreto sobre el futuro de las fábricas y del personal.

Blume, por su parte, reconoció que la compañía logró mejorar su participación en algunos mercados, aunque advirtió que los resultados todavía no son suficientes. Además, aseguró que los gastos de Volkswagen que no están vinculados directamente con la fabricación de vehículos son un 30% superiores a los de otras automotrices comparables.

El ejecutivo indicó que aproximadamente la mitad de los ajustes previstos deberá realizarse en Alemania, mientras que el resto afectará a unas 170 empresas del grupo distribuidas en otros países.

“Si continuáramos como hasta ahora en Alemania, nos enfrentaríamos a una desventaja permanente de alrededor de 1.500 millones de euros anuales. Precisamente por eso, estamos bajo una enorme presión para actuar”, afirmó Blume.

El presidente del estado federado de Baja Sajonia, el socialdemócrata Olaf Lies, también expresó su rechazo a la posible eliminación de empleos y al cierre de fábricas. La reunión de Wolfsburg fue la primera de una serie de encuentros en distintas plantas, donde la conducción de Volkswagen deberá responder las inquietudes de los trabajadores.