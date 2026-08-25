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En una semana clave en el Congreso, Javier Milei encabeza una reunión con los legisladores de LLA en Casa Rosada

El Presidente encabeza el encuentro con diputados y senadores del oficialismo, que buscarán aprobar en el Congreso diferentes proyectos que el Poder Ejecutivo considera prioritarios.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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En el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.
En el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Foto: Prensa Presidencia
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En la antesala de una semana determinante para la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso, Javier Milei encabeza una cumbre en la Casa Rosada junto a los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza.

El objetivo central del oficialismo es alinear la estrategia parlamentaria de cara a los compromisos de los próximos días.

Sesión en la Cámara de Diputados
Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: Noticias Argentinas

En la Cámara de Diputados, LLA y sus bloques aliados concentrarán sus esfuerzos en la sesión convocada para este miércoles, donde el Poder Ejecutivo busca obtener la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Inocencia Fiscal, entre otras iniciativas acordadas con las bancadas dialoguistas.

En paralelo, la bancada oficialista en la Cámara de Senadores convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para este miércoles con la intención de sesionar al día siguiente. El temario previsto incluye el debate sobre un conjunto de tratados internacionales y el tratamiento de 67 pliegos para designaciones en la Justicia Federal.

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Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina

Entre las postulaciones enviadas por el Ejecutivo destacan los nombres de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, propuestos para integrar la Cámara Federal porteña. Se trata de un tribunal estratégico que interviene de manera directa en las causas por corrupción.

En ese frente, la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, encabeza las conversaciones con sectores aliados para asegurar los votos requeridos. Pero en medio de reclamos de diversos bloques para ampliar el temario de la sesión.

Sesión en el Senado del jueves 4 de junio
Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas Foto: Noticias Argentinas

Con esta agenda de reuniones en la sede de Gobierno, el jefe de Estado busca retomar la centralidad política y sostener la exposición de las últimas jornadas, como la del Council of Americas (CAC) en el Hotel Alvear y la de este lunes, en la cual frente a su Gabinete reafirmó el rumbo del plan económico y rechazó las críticas sobre el nivel de morosidad en el sistema de préstamos.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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