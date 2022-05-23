Shein, el gigante chino que hace temblar el negocio de Zara en todo el mundo

La firma Zara acusa formalmente al gigante chino Shein de plagiar sus prendas de vestir y comercializar vía internet a costos mucho más bajos. Millonario conflicto de intereses en marcha y el peligro para Zara de desaparecer.

Shein, foto gentileza Europa Press

La firma Zara está en alerta máxima debido a la aparición del gigante chino Shein, una empresa que -dicho de un modo simple- copia la ropa e la tradicional casa de modas y la comercializa a valores mucho más bajos. De acuerdo a reportes recientes, incluso algunos publicados en la prensa española, Shien está valuada en torno a 1,4 billones de euros.

El conflicto entre las empresas viene de larga data y Zara acusa frontalmente a Shein -que vende a través de la web- de plagio de sus prendas y modelos. De acuerdo a lo informado por el diario español El País, producto de un modelo de negocio que se basa calcado del de Zara, algo similar a lo del gigante comercial electrónico Alibaba o lo que se da con TikTok.

Como sea, Shein se ha colocado en el podio de las firmas valoradas en más de 100.000 millones de dólares (96.000 millones de euros) y pese a los cuestionamientos sobre la calidad y sostenibilidad de la marca, sigue captando público (sobre todo joven) en casi todo el mundo con el atractivo de proveer prendas de vestir interesantes y aun precio muy accesible.

Con este marco es que ahora pone en jaque el negocio mundial de una firma renombrada y establecida, como Zara.

Zara, EFE

Según un informe reciente a cargo de la consultora Earnest Research, en los tres primeros meses de 2022 Shein ha acumulado cerca de un tercio de las ventas totales de prendas de vestir en los Estados Unidos, y ha dejado largamente atrás a casas como H&M (17%) e Inditex (10%).

También es la tercera empresa emergente con mejor concepto y valorización en todo el mundo, y así las cosas no parece tener freno en sus cometidos. De todos modos, no todo lo que reluce es oro y los fondos que la financian permanecen en la oscuridad y la duda internacional. Tiger Global y General Atlantic -que de ellos se trata- no dan ninguna clase de información sobre sus operaciones con Shein.