Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

El G7 le solicitó a Irán que reanude “urgentemente” su cooperación con el OIEA sobre la materia nuclear

El Grupo de los Siete pidió que “todas las partes” eviten acciones que puedan desestabilizar más la región y señaló que Israel tiene el derecho a defenderse, reiterando su apoyo a la seguridad.

El Director General del OIEA, Rafael Grossi, en la planta de Fordow, Irán. Foto: Reuters

Los ministros de Exteriores del G7 y el Alto Representante de la Unión Europea (UE) solicitaron este lunes a Irán que reanude “urgentemente” su total cooperación con el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y condenaron las amenazas contra su director general, Rafael Grossi.

“Para alcanzar una resolución sostenible y creíble, instamos a Irán a que reanude urgentemente su total cooperación con OIEA, tal como exige su obligación en materia de salvaguardias, y a que proporcione a OIEA información verificable sobre todo el material nuclear en su posesión, incluyendo el acceso de los inspectores del OIEA”, expresó el G7.

El Grupo de los Siete agregó que es esencial que el país no abandone el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNPN) y reiteró que “la República Islámica de Irán no debe, bajo ninguna circunstancia, obtener armas nucleares, por lo que urgimos a Irán a que se abstenga de reanudar sus injustificadas actividades de enriquecimiento”.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, junto a Donald Trump. Foto: Reuters (Kevin Lamarque)

El G7 también solicitó que “todas las partes” eviten acciones que puedan desestabilizar más la región y concluyó señalando que “Israel tiene el derecho a defenderse”, por lo que reiteró su apoyo a la seguridad del país.

Una tensa relación entre el OIEA e Irán

El pasado 26 de junio, Grossi se mostró “enormemente preocupado” por las reticencias que percibe en Irán a una reanudación de sus inspecciones a las instalaciones nucleares después de los ataques de Israel y Estados Unidos.

En una entrevista con la emisora francesa RFI, el director general reconoció que hay “una cierta tensión” en las relaciones entre el OIEA e Irán, donde “hay voces políticas” que consideran que esta agencia de la ONU “no fue parcial” porque no condenó los ataques israelíes, lo que condujo al voto de los diputados en favor de suspender la cooperación.

Por último, Grossi contó que tras el cese de las hostilidades le escribió al ministro iraní de Exteriores para decirle que tenían que sentarse en torno a una mesa y se propuso para ir a Irán inmediatamente para retomar las inspecciones, pero que aún no recibió respuesta.