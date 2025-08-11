A horas del fin de la tregua comercial, Trump pide a China que “cuadruplique rápidamente” la compra de soja

Este martes finaliza la tregua que pactó con Pekín para negociar un nuevo acuerdo. Por su parte, el país asiático solicitó “esfuerzos” de EE. UU.

China le pide "esfuerzos" a Estados Unidos en cuanto a la guerra comercial. Foto: REUTERS

La imposición de los aranceles por parte de Estados Unidos y la Administración Trump para con China siguen siendo un tema que desvela a ambas economías. En ese sentido, el país asiático le pide “esfuerzos” a EE.UU. a fin de lograr un “resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo”.

Este pedido chino se da apenas un día antes de que expire la tregua comercial entre ambos países: “Esperamos que EE.UU. colabore con China para cumplir con el importante consenso alcanzado entre los dos jefes de Estado, aproveche el mecanismo de consulta económica y comercial establecido y se esfuerce por lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo”, señalaron desde el Ministerio de Exteriores chino.

China busca que EE.UU. colabore con "esfuerzos" para detener la escalada comercial entre ambos. Foto: Reuters/Brian Snyder.

Cabe recordar que en mayo pasado, las dos potencias pactaron en Ginebra la tregua actual que vence este martes 12 de agosto. Para finales de julio, EE.UU. y China mantuvieron sus últimas conversaciones en Estocolmo donde dejaron en claro su intención de seguir priorizando el diálogo por sobre la escalada comercial.

EE.UU. llegó a imponer aranceles del 145% a los productos chinos, mientras que Pekín elevó al 125% los suyos sobre los estadounidenses. Luego Washington bajó los gravámenes al 30% y China al 10%.

Entre otras cuestiones, en los últimos días también entró en escena una hipotética sanción a Pekín por importar petróleo de Rusia y lo que implica esto, en el marco de la guerra que este país mantiene con Ucrania.

Mientras tanto China sostiene su derecho a mantener relaciones habituales con sus socios comerciales. Para el viernes, cabe recordar, está pactado un encuentro entre Donald Trump y Vladímir Putin en Alaska que será clave para acercar las diferencias entre ambos países.

Trump le exige a China que “cuadruplique rápidamente” la compra de soja a EE.UU.

Trump instó a China a que “cuadruplique rápidamente” sus compras de soja a agricultores estadounidenses a fin de poder negociar un nuevo acuerdo comercial entre ambas partes.

“China está preocupada por la escasez de soja. Nuestros grandes agricultores producen la soja más robusta. Espero que China cuadruplique rápidamente sus pedidos de soja. Esto también es una forma de reducir sustancialmente su déficit comercial con EE.UU.”, describió este domingo Trump en su red Truth Social.

Trump le pide a China que "cuadriplique" sus compras de soja. Foto: Reuters/Leah Millis.

Asimismo, Trump aseguró que “se proporcionará un servicio rápido” frente al eventual aumento en la demanda del grano.

En toda esta disputa comercial, los productos agrícolas son clave para destrabar las negociaciones y bajar la intensidad del enfrentamiento entre dos potencias que -al mimos tiempo- ponen en jaque la situación comercial del resto de los países.