Donald Trump reiteró su intención de organizar una reunión con Vladimir Putin y Volodimir Zelenski “en la misma sala”

Mientras el mandatario republicano palpita la cumbre con su par ruso, afirma que pretende que cese el fuego de “inmediato”.

Donald Trump, presidente de EEUU. Foto: Reuters

En la continuidad de anuncios sobre reuniones de mandatarios en pos de apaciguar los ánimos y reducir la intensidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó este lunes sus intenciones de organizar una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski.

Este encuentro lo querría organizar tras la cumbre que él mismo mantendrá con su par ruso -Putin- el próximo viernes en Alaska.

En ese sentido, señaló que cree que las conversaciones con Putin serán “constructivas” y que “inmediatamente, quizás en el avión, quizás al salir de la sala” del encuentro llamará “a los líderes europeos y a Zelenski”.

Trump: “La próxima reunión será con Zelenski y Putin”

Sin querer confirmar que él mismo estará presente en una eventual reunión entre Zelenski y Putin, Trump adelantó que “en última instancia, voy a reunirlos a los dos en una misma sala”.

Vladímir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

“Esta es una guerra que nunca debería haber ocurrido, pero hablaré con Zelenski. La próxima reunión será con Zelenski y Putin, o con Zelenski, Putin y yo. Estaré allí si me necesitan, pero quiero concertar una reunión entre los dos líderes”, aseguró.

Asimismo, el mandatario republicano insistió que hablará con sus aliados europeos y Zelenski antes y después de la cumbre con Putin, a fin de mantenerlos al tanto sobre el “tipo de acuerdo” que busca el jefe del Kremlin respecto de una eventual paz.

De todos modos, aclaró que no se estará inmiscuyendo en el “tipo de acuerdo” que llegasen a tener Putin y Zelenski: “No me toca a mí, les toca a ellos decidir qué firmar”, manifestó.

Luego confirmó sus intenciones respecto de la guerra entre Moscú y Kiev: “Me gustaría ver un alto el fuego muy, muy rápido. Me gustaría verlo de inmediato”.

La reunión del viernes 15 de agosto será la primera entre Putin y un presidente de EE.UU. desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022.