Donald Trump confirmó que su reunión con Vladimir Putin será el viernes 15 de agosto en Alaska

Portavoces del Kremlin calificaron el encuentro como “una oportunidad para el diálogo directo” y reiteraron que Moscú buscará garantías de seguridad y reconocimiento internacional de los territorios que controla en Ucrania.

Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: archivo Reuters/Kevin Lamarque

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, el próximo viernes 15 de agosto en Alaska. El encuentro será para discutir un posible fin a la guerra con Ucrania.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo el mandatario republicano en su cuenta oficial de Truth Social.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra. En 2018, se había reunido con Trump en Helsinki.

La propuesta del presidente de EEUU de incluir un “intercambio de territorios” como parte de un eventual acuerdo de paz despertó críticas tanto en Kiev como en varias capitales europeas.

En esa línea, las autoridades ucranianas reiteraron que no aceptarán ceder zonas controladas por Rusia.

Donald Trump y Vladimir Putin en una cumbre en Helsinki, 2018. Foto: Reuters/Kevin Lamarque

La estrategia de Trump para las negociaciones con Putin

En los últimos días, Trump impulsó medidas de presión económica contra Moscú como aranceles a países -como India- que compran petróleo ruso.

Analistas consideran que estas acciones forman parte de su estrategia para llegar a la mesa de negociación con un margen de influencia frente a Putin, aunque no está claro si lograrán el efecto deseado.

Por otro lado, no se precisó si habrá participación de representantes ucranianos o mediadores externos en las conversaciones de Alaska, cita que se perfila como uno de los momentos diplomáticos más observados del año, con implicaciones que podrían ir más allá del conflicto en Ucrania.