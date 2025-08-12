La candidata oficialista Jeanette Jara consolida su caída en Chile: pierde 5 puntos en una semana

Al estudio presentado por Cadem, se suma la encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research que le quita 8.4 puntos en el último mes.

Jeanette Jara Foto: Imagen: EFE.

Luego de ganar la elección primaria, la candidata del Partido Comunista de Chile, Jeanette Jara, perdió fuerza.

En medio de cuestionamientos por olvidar en un debate que había propuesta la nacionalización del cobre chileno, la presión se hizo sentir en su comando y le pidieron que disminuyera su exposición pública.

Lo anterior tuvo consecuencias, dado que según la última versión de la encuesta Cadem, ubica a la candidata del oficialismo con una pérdida de 5 puntos en una semana.

El dato preocupante es que esta baja se consolida en medio de intensas negociaciones para contar con el apoyo de la Democracia Cristiana, hecho que ocurrió y no significó un crecimiento al centro.