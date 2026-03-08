Personas preparan este sábado, para las elecciones legislativas 2026, el recinto ferial de Corferias en Bogotá. Foto: EFE.

Colombia tiene elecciones este domingo 8 de marzo, donde más de 41 millones de personas están convocadas a las urnas a fin de poder elegir a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes del período 2026-2030. Las elecciones presidenciales están pactadas para el próximo 31 de mayo y una eventual segunda vuelta para el 21 de junio.

Asimismo, en esta jornada se producen consultas por parte de partidos del centro, la derecha y la izquierda para elegir a tres candidatos presidenciales en una votación paralela que incluso se lleva más atención que los comicios legislativos en sí.

Los datos duros de la elección: ¿qué se pone en juego?

Tal como señala la Registraduría Nacional, el instituto encargado de organizar las elecciones, el número de votantes habilitados para ejercer su derecho es de 41.287.084, los cuales pueden hacerlo en 13.746 puestos de votación, donde hay habilitadas 125.259 mesas.

En unas elecciones que coinciden con el Día Internacional de la Mujer, las mujeres constituyen la mayoría del padrón electoral: 21.236.349 votantes, frente a 20.050.735 hombres.

En el Senado se disputan 103 escaños: 102 se elegirán en las votaciones de este domingo y el restante será asignado al candidato que obtenga la segunda mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales.

Un mecanismo similar se aplica en la Cámara de Representantes, donde se elegirán 182 curules, mientras que la número 183 corresponderá al compañero de fórmula del aspirante que quede en segundo lugar en la contienda por la Presidencia.

Estos comicios son determinantes porque la correlación de fuerzas en el Congreso definirá el margen de acción del presidente que asumirá el 7 de agosto, cuando sustituya a Gustavo Petro, quien no puede aspirar a un nuevo mandato debido a la prohibición de la reelección aprobada en 2015.

Los sondeos indican que las listas con mayor respaldo para Senado y Cámara serían las del Pacto Histórico, el bloque político de Petro, y las del opositor Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe. Ambos podrían alcanzar cerca del 20% de los escaños cada uno, lo que anticipa que el próximo jefe de Estado -sea cual sea su orientación política- tendrá que apoyarse nuevamente en alianzas legislativas para gobernar.

La vigilancia del proceso electoral está respaldada por más de 400 observadores internacionales procedentes de distintas instituciones, entre ellas la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Centro Carter, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, Transparencia Electoral y el Centro de Comunicación y Difusión de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, entre otras organizaciones dedicadas al seguimiento de comicios.

En paralelo, para garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la jornada, el Ministerio de Defensa activó el denominado “Plan Democracia”, un operativo que contempla el despliegue de unos 246.000 efectivos de las Fuerzas Militares y de la Policía en todo el país.