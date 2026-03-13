Boleta Única de Papel. Foto: Dirección Nacional Electoral

El Gobierno busca que la Boleta Única de Papel (BUP) se implemente en todo el país pero en la provincia de Buenos Aires no encuentra con los votos suficientes para aprobarlo en la Legislatura local.

El distrito con más de 13 millones de personas habilitadas para votar es el más extenso de la Argentina y posee el padrón más grande. Por eso mismo, el Gobierno quería establecer allí el uso de la BUP para las elecciones del 2027 que serán presidenciales y legislativas.

Boleta Única de Papel Foto: Cámara Electoral

Desde Casa Rosada quisieran que todas las categorías se elijan un mismo día con el uso de la BUP para evitar desdoblamientos, que se facilite el proceso y se reduzca la posibilidad del fraude.

Qué dicen desde el Gobierno

Las autoridades nacionales piensan impulsar una reforma política completa que planteará entre sus cuestiones la eliminación de las PASO y la opción de lista completa en la boleta. Una vez más, desde Balcarce 50 insisten en que será positivo para el oficialismo “siempre y cuando no se desdoblen los comicios”. “Si adelantan es porque claramente no son aliados”, le aseguró una fuente gubernamental a Infobae.

En Buenos Aires, implementar la BUP para cargos provinciales es un desafío porque la oposición se encuentra dividida en quienes responden a Axel Kicillof y quienes lo hacen a La Cámpora.

Axel Kicillof Foto: NA

Aunque con algunas diferencias de diseño entre unas y otras, este sistema ya es utilizado en Córdoba, Santa Fe y Mendoza, mientras que CABA, Neuquén y Salta tienen una versión similar, pero electrónica.

En los pasillos de la Legislatura provincial empezó a circular un borrador que busca destrabar el juego: negociar la iniciativa oficialista a cambio de habilitar un nuevo mandato para los jefes comunales, una de las obsesiones de Axel Kicillof antes de dejar la gobernación.

Sin embargo, en el universo libertario hay cautela y algo de frustración. “Creo que es un intercambio lógico, pero no hay nada firme ni directivas para avanzar”, confió una de las figuras centrales del espacio en La Plata.