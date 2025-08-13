Impensada postal en Brasil: ciudades del sur registran nieve y temperaturas récord bajo cero

La postal blanca, inusual en un país más asociado al calor y las playas, atrajo a cientos de turistas y movilizó a los propios residentes, que salieron a disfrutar el espectáculo meteorológico.

Ola polar en Brasil. Foto: El País Uruguay.

Una nueva ola polar volvió a sorprender al sur de Brasil dejando postales propias de la Patagonia. Las ciudades sureñas de Bom Jardim da Serra, São Joaquim y Urupema amanecieron cubiertas por nieve, siendo la tercera nevada de 2025.

Según los datos de ‘Epagri/Ciram’, la agencia meteorológica estatal, São Joaquim registró -0,86 °C a las cinco de la mañana, mientras que Urupema marcó la mínima más baja con -2,04 °C.

Ola polar en Brasil. Foto: El País Uruguay.

La meteoróloga Gilsânia Cruz aclaró que el fenómeno se debe a una masa de aire polar que se instaló sobre el sur brasileño y que seguirá generando condiciones para nuevas precipitaciones invernales.

El gobernador de Rio Grande do Sul compartió imágenes de la nevada en su cuenta de Instagram, mostrando también el impacto en la Sierra Gaúcha, donde se registraron acumulaciones de varios centímetros.

La Serra Catarinense amaneció transformada en un escenario casi alpino. Las temperaturas bajo cero y la humedad permitieron que los cristales de hielo descendieran intactos desde las nubes hasta el suelo.

Ola polar en Brasil. Foto: El País Uruguay.

Asimismo, en algunas localidades, el temporal dejó calles intransitables, lo que obligó a las autoridades a advertir a los automovilistas sobre el riesgo de circular en rutas congeladas.

La ola de frío en Brasil se convirtió en un atractivo turístico

Según el Instituto Nacional de Meteorología (INMET),las mínimas en la zona podrían mantenerse por debajo de los 0 °C durante los próximos días, con posibilidad de que el fenómeno se extienda incluso hacia regiones del centro del país.

De esta manera, el sur brasileño consolida su perfil como destino invernal. “Este tipo de evento convierte a la región en un verdadero atractivo turístico”, informaron los sectores turísticos de Brasil.