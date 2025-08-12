El encantador pueblo de Brasil que conquista a los turistas argentinos por sus playas cálidas y paradisíacas

Se encuentra en la región noreste, en el estado de Rio Grande do Norte. Situado a orillas del océano Atlántico, es conocido por su entorno natural, que combina áreas protegidas y acantilados.

Pipa, Brasil. Foto: De mochila y sin coordenadas.

Brasil se destaca por ofrecer descansos maravillosos y reparadores durante las vacaciones. Además de sitios únicos como Río de Janeiro o Porto Alegre, también cuenta con un cálido y desconocido pueblo, ideal para turistas argentinos.

Se trata de Pipa, un pueblito de tan solo 5.000 habitantes, perfectos para quienes buscan combinar belleza natural con un descanso único. Su hermoso clima y sus paradisíacas playas atraen visitantes durante todo el año, generando un constante movimiento.

Además de relajarse por completo en las playas, cada turista tiene la posibilidad de practicar deportes acuáticos como natación o surf. Asimismo, se pueden recorrer senderos naturales o visitar miradores panorámicos.

Para llegar a Pipa, hay que volar hasta el aeropuerto internacional de Natal, que está a poco más de una hora en auto. Desde allí, se puede alquilar un auto o tomar un autobús o taxi para recorrer los 83 kilómetros que separan Natal de Pipa.

Las cinco playas que se pueden visitar en Pipa

Pipa posee cinco hermosas playas, entre ellas: Playa de Amor (por su forma de corazón vista desde los acantilados); Playa Céntrica (con aguas muy calmas); Playa de Delfines (donde se puede nadar junto a los delfines que se arriman a la costa a comer); Playa Madeiro (muy tranquila, y con muchas palmeras); y Playa Minas, ubicada al sur del pueblo.

En un ambiente distendido, Pipa es un lugar que recibe multifacéticos turistas de todas partes del mundo. Su centro tiene una tendencia rústica, mientras que la mejor época para vacacionar es a mediados de marzo, excelente clima y menos turismo masivo.