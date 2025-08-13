Trump amenazó con “graves consecuencias” si Putin no acepta detener la guerra tras la cumbre
Donald Trump amenazó con “graves consecuencias” si Vladímir Putin no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mantendrán el viernes en Alaska.
“Sí, habrá consecuencias muy graves”, respondió al ser consultado por la prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington.
El republicano admitió que no puede convencer al líder ruso de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero insistió en que quiere “poner fin a la guerra”.
Trump también afirmó que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha insistido en que no puede ser excluido de las negociaciones de paz.
“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Será un encuentro entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo”, declaró.
El republicano aseguró que esa segunda reunión, de producirse, sería más importante que la primera.
Asimismo, Trump calificó de “muy buena” la llamada que mantuvo con Zelenski y con líderes europeos, previa a la cumbre con Putin. El mandatario se comprometió a volver a comunicarse con ellos después del encuentro del viernes.