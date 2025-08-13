Trump amenazó con “graves consecuencias” si Putin no acepta detener la guerra tras la cumbre

El republicano lo aseguró tras una reunión virtual con líderes europeos y el mandatario ucraniano. “Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida”, aseguró en un tono más optimista.

Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump amenazó con “graves consecuencias” si Vladímir Putin no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre que ambos mantendrán el viernes en Alaska.

“Sí, habrá consecuencias muy graves”, respondió al ser consultado por la prensa durante un evento en el Centro Kennedy, en Washington.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: REUTERS

El republicano admitió que no puede convencer al líder ruso de que detenga los ataques contra la población civil ucraniana, pues ya lo ha intentado durante las conversaciones telefónicas que han mantenido, pero insistió en que quiere “poner fin a la guerra”.

Trump también afirmó que, si la cumbre con Putin transcurre de manera positiva, se celebrará casi de inmediato una reunión trilateral que incluirá también al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha insistido en que no puede ser excluido de las negociaciones de paz.

Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: via REUTERS

“Si la primera sale bien, tendremos una segunda reunión rápida. Me gustaría hacerlo casi de inmediato. Será un encuentro entre el presidente Putin, el presidente Zelenski y yo”, declaró.

El republicano aseguró que esa segunda reunión, de producirse, sería más importante que la primera.

Donald Trump anunció una reunión con Putin y Zelenski si la cumbre de Alaska tiene buenos resultados. Video: EFE.

Asimismo, Trump calificó de “muy buena” la llamada que mantuvo con Zelenski y con líderes europeos, previa a la cumbre con Putin. El mandatario se comprometió a volver a comunicarse con ellos después del encuentro del viernes.