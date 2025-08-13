Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: el lugar de máxima seguridad elegido para la reunión entre presidentes

El presidente de Estados Unidos se encontrará con su par ruso, en busca de obtener algún tipo de avance sobre una tregua en la guerra en Ucrania.

Preparan la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: EFE/Maxim Shipenkov

El próximo viernes 15 de agosto será una jornada que puede ser fundamental para la guerra entre Rusia y Ucrania. El esperado encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin ya tiene nuevos detalles confirmados, como su sede.

Dónde se reunirán Vladimir Putin y Donald Trump este viernes 15 de agosto

El presidente de Estados Unidos y su par ruso tendrán una reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, ubicado en la ciudad de Anchorage, en Alaska. Así lo informó la Casa Blanca este miércoles, según indicó The Washington Post.

Vladimir Putin y Donald Trump. Foto: REUTERS.

El enclave militar ubicado en el norte de Anchorage sería el único que cumpliría los requisitos de seguridad para una cita de tal magnitud, la primera entre mandatarios de los dos países desde el inicio de la invasión de Moscú a territorio ucraniano en 2022.

El encuentro entre Trump y Putin se celebrará el próximo viernes 15 de agosto en Alaska, un territorio estadounidense que fue parte de Rusia hasta 1867.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, rebajó este martes las expectativas de que la cumbre sirva para cerrar un acuerdo de paz y dijo que será un “ejercicio de escucha” para el mandatario republicano.

“Este es un ejercicio de escucha para el presidente (Trump). Solo una de las partes involucradas (Putin) estará presente, así que servirá para obtener una mejor comprensión de cómo podemos poner fin a esta guerra”, expresó en una rueda de prensa.

Leavitt mostró además su confianza de que en el futuro pueda celebrarse una cumbre trilateral en la que participe también el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y abrió la puerta a la posibilidad de que una futura reunión se celebre en Rusia.

Donald Trump y Vladimir Putin. Foto: archivo Reuters/Kevin Lamarque

Previo a la cita con Putin, Trump mantendrá llamadas hoy con Zelenski y los principales líderes europeos, quienes sostienen que no se puede lograr la paz sin tener en cuenta su voz.

Trump considera que un futuro acuerdo de paz debe contemplar cesiones territoriales de Ucrania para Rusia, pero también que las fuerzas del Kremlin se retiren de algunos de los territorios ocupados.

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra (Suiza) y la última vez que se vio las caras con Trump fue en junio de 2019 en Osaka (Japón), durante el primer mandato del republicano.