Bolsonaro pidió su absolución en el caso por el intento de golpe de Estado en Brasil: denunció la “falta de pruebas”

El expresidente de Brasil presentó un pedido a la Corte Suprema para ser absuelto de los delitos por los que es juzgado y se encuentra en prisión domiciliaria.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Foto: REUTERS

Jair Bolsonaro pidió formalmente la absolución sobre los cinco delitos por lo que es juzgado, causa por la que actualmente se encuentra en arresto domiciliario con tobillera electrónica. El expresidente de Brasil formuló este pedido a la Corte Suprema en el marco de la causa por el intento de golpe de Estado que habría liderado contra Lula da Silva.

El líder opositor pidió que se declare su inocencia en el alegato final entregado por sus abogados al Supremo Tribunal Federal (STF), en el marco del proceso que se le sigue por golpismo y por el que puede ser condenado a unos 40 años de prisión.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil Foto: REUTERS

“No hay cómo condenar a Jair Bolsonaro con base en las pruebas producidas en los autos, que demostraron que él determinó la transición (de Gobierno), evitó el caos con (las protestas de) los camioneros y le dijo a sus electores que el mundo no acabaría el 31 de diciembre (con el fin de su Gobierno)“, asegura el documento enviado a la Corte Suprema. El exmandatario y militar retirado es acusado de haber liderado un complot con militares y altos funcionarios de su Gobierno para intentar evitar la investidura del progresista Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones presidenciales de 2022.

“En ningún momento Jair Bolsonaro practicó cualquier conducta que tuviera por finalidad impedir o dificultar la toma de posesión del entonces presidente electo. Por el contrario, siempre defendió y reafirmó la democracia y el Estado de Derecho”, asegura el documento.

La defensa pide la absolución del acusado por “falta de pruebas” y porque “no hay configuración de crimen” en los hechos descritos por la Fiscalía, cuya acusación, agrega el texto, esta “basada en ilaciones e interpretaciones distorsionadas”. En los alegatos finales, la defensa solicitó la anulación del acuerdo de cooperación judicial que la Fiscalía le ofreció al antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid, por el que el excolaborador admitió su culpa y denunció a sus supuestos cómplices a cambio de una reducción de la condena.

El testimonio de Mauro Cid, en el que dijo haber participado en reuniones en la Presidencia en las que se analizó un proyecto de decreto para anular las elecciones, es considerado como la principal prueba contra Bolsonaro.

“La verdad es que las imputaciones de la Fiscalía contra el expresidente no encuentran respaldo ni en la lógica ni en las pruebas de los autos”, reiteraron los abogados.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli.

Además de Bolsonaro, 33 de sus entonces colaboradores y aliados son acusados de incurrir en delitos como golpe de Estado, intento de abolición del Estado Democrático de Derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público. La defensa de exjefe de Estado entregó sus alegatos finales a pocas horas de concluir el plazo que tenía la defensa, que vence a la medianoche de este miércoles, y cumplió con la última fase del proceso antes de que el juez instructor, Alexandre de Moraes, convoque a la audiencia final del juicio.

En julio pasado, en su alegato final, la Fiscalía solicitó la condena de estos ocho procesados por considerar que existen pruebas suficientes de los delitos que se les imputan.

Además de Bolsonaro y de Mauro Cid, los principales acusados son los exministros de la Presidencia, general de la reserva Walter Braga Netto; del Gabinete de Seguridad Institucional, general de la reserva Augusto Heleno Ribeiro; de Defensa, general Paulo Sergio Nogueira, y de Justicia, Anderson Torres.