A 48 horas de ser evacuada de Gaza, una joven palestina de 20 años murió por desnutrición en Italia

La joven fue identificada como Marah Abu Zuhri. Llegó al país europeo como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.

Entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Una joven palestina de 20 años murió en un hospital de Pisa por desnutrición, menos de 48 horas después de ser evacuada desde la Franja de Gaza en un vuelo militar.

La joven, identificada como Marah Abu Zuhri, llegó a Italia en estado de grave desnutrición a bordo de un avión de la Aeronáutica Militar italiana procedente de Eilat, acompañada por otros pacientes palestinos y sus familiares para recibir atención médica como parte de una operación humanitaria del Gobierno italiano.

Entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza Foto: REUTERS

Nada más aterrizar, fue trasladada al hospital universitario de Pisa debido a que su cuadro clínico era “muy comprometido” y presentaba un “profundo deterioro orgánico”, según informaron fuentes del centro médico.

Tras realizar los primeros exámenes y comenzar la terapia de soporte, la joven sufrió una repentina crisis respiratoria seguida de un paro cardíaco que le causó la muerte.

Hambruna en la Franja de Gaza Foto: REUTERS

La operación de evacuación sanitaria en la que viajó la víctima permitió llevar a Italia alrededor de 120 personas desde Gaza, entre ellas 31 menores que fueron trasladados a diferentes hospitales italianos para recibir atención médica especializada.