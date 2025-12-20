Edificios arrasados, cuerpos bajo los escombros y más ataques: así está la situación actual de Gaza, pese a que rige una tregua

A pesar de la vigencia del alto el fuego, la violencia en la Franja de Gaza no se detiene y ya se contabilizan cientos de muertos y más de mil heridos desde octubre. El control territorial israelí, los disparos en zonas de seguridad y la devastación generalizada agravan una crisis humanitaria marcada por miles de cuerpos aún bajo los escombros.

Un hombre sostiene el cuerpo de una víctima tras ataques mortíferos de Israel. Foto: REUTERS

Al menos 401 personas fueron asesinadas por ataques israelíes en la Franja de Gaza desde la entrada en vigor del alto el fuego hace poco más de dos meses, según notificó este sábado el Ministerio de Sanidad del enclave palestino que depende de la agrupación terrorista Hamás. Pese a la tregua vigente, la cifra refleja la inestabilidad y violencia que rige en la región y que las hostilidades, lejos de lo que se plantea, no han acabado en dicho territorio.

Según el comunicado oficial, a lo largo del viernes los hospitales de Gaza recibieron los cuerpos de 13 personas. Seis de ellas murieron en nuevos ataques, mientras que los otros siete cuerpos fueron recuperados de entre los escombros de edificios arrasados durante ataques israelíes.

Edificios destruidos en una Gaza derruida. Foto: REUTERS

Asimismo, este ministerio agregó que desde que está vigente la tregua entre Israel y Hamás el pasado 10 de octubre, el número de heridos es de 1.108 personas.

La situación caótica de la Franja de Gaza hoy

Israel mantiene el control del 54% del territorio de la Franja de Gaza, luego de que sus tropas se replegaran hasta la denominada “línea amarilla”.

Según autoridades palestinas, en esta zona se producen a diario disparos contra personas que el Ejército israelí acusa de acercarse en demasía a esta franja de seguridad.

Empero, el detalle no menor es que gran parte de la población gazatí desconoce estas limitaciones o demarcaciones exactas de una frontera que no está señalizada, y se acerca a la zona en su intención de regresar a sus hogares o en búsqueda de ayuda o alimentación básica.

Mientras tanto, los equipos de rescate de la Defensa Civil lograron recuperar 641 cuerpos entre las toneladas de escombros que están acumulados en una Gaza devastada. En ese sentido, autoridades locales estiman que más de 80% de los edificios han sido completamente destruidos o presentan daños de severidad, lo que dificulta sobremanera las tareas de búsqueda y rescate.

Estas autoridades palestinas advierten que aún podrían existir miles de cuerpos atrapados bajo las ruinas. Pero las tareas de rescate avanza con suma lentitud, ya que faltan recursos esenciales para llevarlas a cabo, tales como maquinaria pesada, combustible y personales especializado.

Desde que comenzó la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, la cifra de muertos -según las autoridades palestinas- asciende a 70.925 personas y los heridos a 17.185, muchos de ellos con lesiones severas y permanentes.