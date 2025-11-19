Israel denunció que Hamás violó el alto al fuego y respondió con bombardeos sobre la Franja de Gaza

Los servicios de emergencias gazatíes informaron que al menos 20 personas murieron por la ofensiva del Ejército israelí, el cual aseguró que “terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados en Jan Yunis”.

Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este miércoles que llevaron a cabo una serie de bombardeos contra la Franja de Gaza luego de denunciar que miembros de Hamás abrieron fuego contra sus tropas en la zona de Jan Yunis.

Producto de la ofensiva israelí, al menos 20 personas murieron y varias decenas resultaron heridas, según señalaron los servicios de emergencias gazatíes.

“Hoy, varios terroristas abrieron fuego hacia la zona donde operan soldados de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) en Jan Yunis. En respuesta, las FDI comenzaron a atacar objetivos terroristas de Hamás en toda la Franja de Gaza”, informó el Ejército en un comunicado, que especifica que ningún soldado resultó herido.

Y añadieron: “Las fuerzas de las FDI del Comando Sur están desplegadas en la zona y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata. Las FDI continuarán actuando con contundencia para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel”.

Horas antes, el Ejército israelí había denunciado que “se identificó a varios terroristas cruzando la Línea Amarilla y acercándose a las tropas de las FDI en el norte de Gaza, representando una amenaza inmediata”.

Destrucción en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Y sumó: “Tas ser identificados, las FDI eliminaron a los terroristas para neutralizar la amenaza”.

Qué es la “Línea Amarilla”

La línea amarilla es la demarcación imaginaria a la que se retiraron las tropas israelíes, aún dentro de Gaza, al entrar en vigor el alto el fuego. Entre esta línea y la frontera entre la Franja e Israel, todo el perímetro --más del 50 % del enclave- está bajo control militar del Ejército israelí.

Desde entonces, casi cada día se reportan muertos por fuego israelí en la zona circundante, en ataques que Israel defiende se producen contra milicianos.

Según aseguró este miércoles el Gobierno de Gaza, dependiente del grupo islamista Hamás, Israel violó 393 veces el alto el fuego desde que entró en vigor, mató a casi 300 personas e hirió a más de 650.