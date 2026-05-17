Donald Trump lanzó una amenaza devastadora contra Irán si no se alcanza un acuerdo con Estados Unidos:

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Evan Vucci)

Las declaraciones del presidente de Donald Trump volvieron a encender la tensión entre Estados Unidos e Irán en medio de las negociaciones impulsadas por la Casa Blanca para intentar frenar una nueva escalada en Medio Oriente. El mandatario republicano lanzó una dura advertencia contra la República Islámica y aseguró que “no quedará nada” del régimen iraní si no se alcanza un acuerdo con Washington.

El mensaje fue publicado en la red social Truth Social y se dio en un contexto marcado por amenazas cruzadas, contactos diplomáticos indirectos y una creciente preocupación internacional por el avance del conflicto regional. “Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, y rápido, o no quedará nada de ellos”, afirmó Trump. Luego reforzó su postura con otra frase contundente: “¡El tiempo es fundamental!”.

Donald Trump lanzó una fuerte amenaza contra Irán

Desde la Casa Blanca sostienen que continúan las conversaciones indirectas con autoridades iraníes para intentar avanzar hacia un nuevo acuerdo nuclear, aunque hasta el momento no hubo resultados concretos. Trump insistió en que su prioridad es alcanzar un entendimiento diplomático con Teherán, pero dejó en claro que Estados Unidos está preparado para responder si fracasan las negociaciones.

Donald Trump insistió en que su prioridad es alcanzar un entendimiento diplomático con Teherán. Foto: REUTERS

Luego de regresar de su viaje a China, el presidente norteamericano volvió a referirse públicamente a las conversaciones con la República Islámica y cuestionó la actitud de las autoridades iraníes durante las negociaciones. “Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran. Cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, expresó.

Estados Unidos e Irán mantienen negociaciones por un nuevo acuerdo nuclear

Las declaraciones del mandatario republicano tuvieron repercusión inmediata a nivel internacional y reavivaron la tensión entre Washington y Teherán, en un escenario atravesado por la incertidumbre y la presión diplomática de distintos países que buscan evitar un agravamiento del conflicto en Medio Oriente.

Las declaraciones de Donald Trump reavivaron la tensión entre Washington y Teherán. Foto: EFE

El gobierno estadounidense mantiene contactos indirectos con funcionarios iraníes en busca de un nuevo entendimiento nuclear, mientras crece la preocupación internacional por el avance del conflicto regional y la posibilidad de una escalada militar.

Crece la tensión en Medio Oriente tras las declaraciones de Trump

El endurecimiento del discurso de Trump se produce mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de las negociaciones nucleares y el impacto que podría tener un eventual fracaso del diálogo entre Estados Unidos e Irán.

Donald Trump volvió a referirse públicamente a las conversaciones con la República Islámica. Foto: REUTERS

En las últimas semanas, distintos gobiernos y organismos internacionales manifestaron preocupación por el aumento de las amenazas y la falta de avances concretos en las conversaciones diplomáticas. Mientras tanto, Washington mantiene su estrategia de presión sobre Teherán, aunque asegura que todavía apuesta por una salida negociada para evitar una nueva crisis en Medio Oriente.