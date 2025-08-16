Rusia se prepara para otra guerra: Vladímir Putin mostró cómo serán los nuevos submarinos nucleares

Durante una ceremonia en Severodvinsk, donde izaron la bandera del submarino Kniaz Pozharski, el mandatario ruso destacó que se trata del “quinto submarino portamisiles clase Borei-A entregado a la Armada en los últimos seis años“.

Vladímir Putin en la presentación del nuevo submarino nuclear ruso. Foto: Reuters (Alexander Kazakov)

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su país se está preparando para cualquier futura guerra con la construcción de nuevos submarinos nucleares.

Según ‘TASS’, el mandatario estuvo al frente de una ceremonia en la localidad de Severodvinsk, donde izaron la bandera del submarino Kniaz Pozharski.

“ “De este modo, solo aquí, en Sevmash, se prevé la construcción de seis nuevos submarinos nucleares para 2030“, anunció Putin.

El presidente ruso le explicó a los presentes que se trata del “quinto submarino portamisiles clase Borei-A entregado a la Armada en los últimos seis años“.

Su fabricación encabezará el “núcleo de las fuerzas nucleares navales estratégicas” para garantizar la seguridad del país durante las próximas décadas.

El Pozharsky destaca por tener las armas radioeléctricas y medios más eficaces. Asimismo, posee misiles balísticos Bulava y sistemas de torpedos de última generación.

Además, Putin resaltó las "unidades de potencia y dispositivos de navegación avanzados basados en las últimas soluciones de diseño" y las “instalaciones de trabajo y recreación de la tripulación que mejoraron significativamente”.

El objetivo de Vladímir Putin con la creación de nuevos submarinos nucleares

Según el presidente ruso, la construcción de submarinos nucleares estratégicos será una prioridad de Rusia para ser más relevante en el plano global: “Permite mantener el equilibrio de poder en el mundo“.

Entre otros planes, adelantó que buscarán construir al menos nueve submarinos más con misiles de crucero Kalibr equipados, tal como ocurrió con el Kronshtadt, que la armada rusa puso en servicio el año pasado.

El increíble poderío militar de Rusia

Detrás de Estados Unidos, Rusia es el segundo país con mayor fuerza militar del mundo, según ‘Global Firepower‘. El presupuesto militar tuvo un aumento del 30% desde 2024 y equivale a 139 mil millones de dólares.

Su amplia flota aérea, marítima y terrestre coloca a Rusia como una de las naciones más temidas. A continuación, los detalles de su poderío militar: