América Latina se refuerza y causa preocupación Foto: Foto generada con IA

En los últimos años, América Latina ha pasado de ser considerada una región periférica a ocupar un rol cada vez más estratégico en el tablero económico mundial. El avance de dos potencias regionales —Brasil y México, según múltiples análisis económicos recientes— está reconfigurando alianzas globales y encendiendo alertas en Washington, Moscú y Pekín. Su expansión comercial, su papel en cadenas de suministro críticas y su creciente influencia geopolítica marcan un cambio profundo en el equilibrio internacional.

Una región en plena reconfiguración estratégica

El 2026 llega con un panorama internacional marcado por tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, cadenas de suministro más frágiles y una carrera global por minerales estratégicos. En este contexto, América Latina se ha convertido en un punto clave para los grandes centros de poder.

Según S&P Global, la región está reorientando sus relaciones económicas con Estados Unidos y China, especialmente en áreas como tecnología, recursos energéticos y minerales críticos, lo que genera un nuevo nivel de protagonismo regional.

A la vez, China se ha consolidado como el principal socio comercial de Sudamérica, gracias a su inversión creciente en infraestructura, energía, minería y tecnología. Esto ha provocado inquietud en Washington, que intenta recuperar influencia en la zona.

Los países que inquietan a las potencias Foto: Foto generada con IA

Brasil: el gigante que pisa fuerte en el tablero global

Brasil se ha vuelto un actor imposible de ignorar, tanto por su tamaño económico como por su capacidad de negociación con bloques internacionales.

Datos de Deloitte muestran que China ya es el principal destino de las exportaciones brasileñas, especialmente en soja, minerales y manufacturas, desplazando en parte la presencia histórica de Estados Unidos en el país.

Además:

Brasil ha logrado reducir parcialmente los aranceles impuestos por EE.UU., lo que le abre nuevas puertas comerciales estratégicas.

Está avanzando como proveedor clave de minerales críticos —como el litio y el niobio—, esenciales para la transición energética global.

Su rol dentro del Mercosur y su acercamiento a nuevos acuerdos comerciales lo posicionan como un líder económico regional con capacidad para influir más allá de Latinoamérica.

México: la nueva potencia manufacturera de Occidente

Otro caso excepcional es México, que se ha beneficiado del fenómeno de nearshoring. Las empresas estadounidenses, buscando reducir dependencia de China, trasladan plantas e inversiones hacia territorio mexicano.

Según FocusEconomics, México será uno de los países con mayor dinamismo industrial de la región en los próximos años, impulsado por su integración con el mercado estadounidense y por su rol estratégico en cadenas de suministro de alta tecnología.

A la par, México mantiene vínculos comerciales crecientes con China, lo que lo convierte en un puente entre ambos gigantes económicos.

Competencia global: EE.UU., China y Rusia observan con preocupación

El ascenso latinoamericano no pasa desapercibido.Un informe de Business Standard señala que la competencia entre Estados Unidos y China por influencia en la región se ha intensificado notablemente, especialmente en sectores como infraestructura, minerales y energía.

En paralelo:

China amplía sus proyectos en energía y transporte.

EE.UU. presiona mediante acuerdos de seguridad, tarifas y tratados comerciales.

Rusia busca aliados políticos y cooperación militar en América Latina como forma de contrapeso a Occidente.

¿Por qué Brasil y México están “a un paso” de conquistar la economía global?

Según análisis regionales recientes, ambos países reúnen características que los posicionan en la misma mesa que las grandes potencias:

1. Mercados internos enormes: poblaciones y sectores productivos capaces de sostener crecimiento propio.

2. Acceso a recursos críticos: minerales, alimentos y energía claves para la economía global del futuro.

3. Ventaja geográfica estratégica: México integrado al mercado de EE.UU.; Brasil abriéndose a nuevos bloques.

4. Atracción de inversiones en tecnología e infraestructura: debido a la competencia entre Washington y Pekín, la región recibe flujos inéditos de capital.

Un informe académico citado por la Fundación Andrés Bello destaca que China ha desplazado a EE.UU. como principal socio comercial en casi toda la región (excepto México), generando transformaciones profundas en la geopolítica latinoamericana.

América Latina entra en una nueva era

Brasil y México están en una posición histórica. Su peso económico crece, sus vínculos globales se multiplican y su protagonismo geopolítico inquieta a las mayores potencias mundiales.

En un mundo donde el poder se redefine por acceso a recursos, tecnología e infraestructura, América Latina —liderada por estos dos países— podría convertirse en el próximo gran actor de la economía global.