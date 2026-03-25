El control de los mares, un interés creciente de China.

China siempre quiere estar un paso más adelante que el resto de los países y avanza en una estrategia clave que es conocer en detalle el fondo del océano, frente a un eventual conflicto con los Estados Unidos.

En ese sentido, en los últimos años, Pekín intensificó el relevamiento submarino en zonas estratégicas del Indo-Pacífico algo que, según expertos, podría llegar a tener un fuerte componente militar.

La zona de interés en donde pone el ojo China. Foto: Google maps.

Según una investigación de la agencia internacional Reuters, China estaría desplegando buques de investigación en puntos centrales como Guam, Taiwán, el este de Filipinas, Hawái y los accesos al estrecho de Malaca. Todo ello con un objetivo claro, que es el de preparar el terreno para una posible guerra submarina de alta intensidad.

El Indo-Pacífico: el nuevo escenario de la disputa militar entre China y Estados Unidos

El Indo-Pacífico se consolidó como el principal teatro de competencia entre China y Estados Unidos. Es que esta región concentra rutas comerciales clave, junto con bases militares estratégicas y puntos de estrangulamiento marítimo (estrechos) que resultan fundamentales para el equilibrio global.

Frente a esto, Pekín pretende fortalecer su capacidad de operar bajo el mar, un dominio históricamente dominado por Estados Unidos. La recopilación sistemática de datos oceanográficos en el océano Pacífico, el océano Índico e incluso el océano Ártico forma parte de una estrategia más amplia para disputar ese liderazgo.

Uno de los casos más representativos es el del buque Dong Fang Hong 3, operado por la Ocean University of China. Según los datos analizados, esta embarcación navegó de manera reiterada entre 2024 y 2025 cerca de Taiwán y Guam, además de inspeccionar sensores oceánicos próximos a Japón y rutas entre Sri Lanka e Indonesia.

¿Por qué China está relevando el fondo marino en zonas clave?

La información que recolecta China no es meramente científica, sino que tiene aplicaciones militares directas y decisivas.

Es que conocer el relieve submarino, la temperatura del agua, su salinidad, las corrientes y la propagación del sonido permite, entre otras cosas, planificar rutas más seguras para los submarinos, así como también mejorar el ocultamiento frente a sensores enemigos.

Además, podría facilitar la detección de embarcaciones adversarias con mayor precisión y optimizar operaciones de guerra antisubmarina. Dicho de otra manera, los datos recopilados permiten “dibujar” el campo de batalla submarino antes de que pudiese ocurrir un enfrentamiento.

Tecnología y defensa: los avances de China bajo el agua

Detrás de esta estrategia aparece un factor clave: la política de fusión civil-militar impulsada por el presidente Xi Jinping. Muchas de estas misiones son llevadas adelante por instituciones académicas o buques formalmente civiles, pero con aplicaciones directas para la Armada china.

Este enfoque le permite a Pekín ampliar su capacidad tecnológica sin depender exclusivamente de estructuras militares tradicionales. El conocimiento del entorno submarino se convierte así en un multiplicador de fuerza.

China explora con más intensidad los mares. Foto: Gentileza Zona Militar

Además, China busca romper el cerco de la llamada “primera cadena de islas”, una línea estratégica que limita su proyección naval hacia el Pacífico occidental. Dominar el espacio submarino es clave para lograrlo.

Todo esto se traduce en algo claro: ya no se trata solo de tener más submarinos, sino de utilizarlos mejor que el adversario. En una eventual guerra, la información puede ser tan decisiva como el armamento.

Así, el mapeo del fondo marino deja de ser un detalle técnico para convertirse en una señal estratégica.