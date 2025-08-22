Paraguay declaró como organización terrorista al Cartel de los Soles, grupo al que EEUU vinculó con Nicolás Maduro

La medida quedó oficializada tras la firma del decreto del presidente paraguayo, Santiago Peña. El escrito señala su “inflexible compromiso” con la democracia.

Nicolás Maduro, Venezuela, Agencia NA

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, declaró al denominado Cartel de los Soles, el grupo que Estados Unidos vincula con Venezuela, como una “organización terrorista internacional”.

“Desígnase a la organización delictiva transnacional denominada Cartel de los Soles como organización terrorista internacional”, señala el documento firmado por el mandatario paraguayo.

El decreto argumenta la obligación del Estado paraguayo “de redoblar sus esfuerzos”, a fin de combatir y prevenir la delincuencia transnacional “desde una perspectiva integral y multidimensional”, con el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como de garantizar la seguridad interna, nacional e internacional.

Santiago Peña, presidente de Paraguay. Foto: Reuters.

Asimismo, el Ejecutivo de Peña señala en el decreto su “inflexible compromiso” con la democracia, el Estado social de derecho, y la lucha contra las organizaciones internacionales terroristas y la delincuencia organizada para “precautelar la soberanía nacional y la integridad territorial”.

La norma destaca que el 25 de julio pasado, el Gobierno de Estados Unidos, “aliado estratégico” de Paraguay, nombró al Cartel de los Soles, como “entidad Terrorista Global Especialmente Designada”.

Paraguay es el tercer país en sumarse a esa catalogación, después de que Ecuador hiciera lo propio hace una semana.

Daniel Noboa, presidente de Ecuador. Foto: REUTERS.

El Gobierno de Estados Unidos vincula al Cartel de los Soles con el narcotráfico y ha extendido esa denuncia al propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, por quien dobló hasta 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la captura del líder chavista.

En concreto, Washington asegura que el Cartel de los Soles está liderado por Maduro y por funcionarios y militares de alto rango del Gobierno venezolano.