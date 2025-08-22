Tragedia en China: al menos 12 muertos tras el colapso de un puente en construcción

El hecho ocurrió en el oeste del gigante asiático, sobre el río Amarillo. Mirá las impactantes imágenes en la nota.

Puente que se derrumbó en China. Foto: Captura de video.

Al menos doce muertos y cuatro personas desaparecidas fue el saldol derrumbe de un puente en construcción en el oeste de China.

El suceso se produjo en un puente ferroviario en obras sobre el río Amarillo, cuando se rompieron unas cuerdas utilizadas en los trabajos de construcción.

En el momento del siniestro, 15 trabajadores y un jefe de obra se encontraban en el área más afectada por el incidente, informa el oficial Diario del Pueblo.

Derrumbe en un puente de China.

Los equipos de rescate realizan todos los esfuerzos posibles para encontrar a los desaparecidos, además de brindar atención médica y apoyo a las familias afectadas.

El Ministerio de Gestión de Emergencias envió tras el accidente un grupo de trabajo al lugar para guiar las operaciones de rescate y movilizar equipos especializados para buscar a personas que cayeron al agua.

El puente en el que se produjo el siniestro, llamado Jianzha, es una de las estructuras más destacadas del proyecto.