Descubrimiento histórico: un país halló un yacimiento de oro gigante valuado en 80 mil millones de dólares

Este impactante hallazgo fue ubicado en Pingjiang, provincia de Hunan. Este descubrimiento posiciona al país en otro lugar.

Lingotes de oro.

El oro siempre fue un sinónimo de poder, riqueza y conflictos desde tiempos remotos. Hoy, el mundo se vuelve a sacudir luego de que se difundiera un descubrimiento que podría cambiar el mapa económico global. En China, encontraron un yacimiento de más de 300 toneladas métricas de oro, a más de mil metros bajo tierra en el noreste del país.

El asombroso hallazgo tuvo lugar en el campo aurífero de Wangu, ubicado en el condado de Pingjiang, provincia de Hunan. Según informaron las autoridades chinas, se trata de uno de los descubrimientos más significativos de los últimos años, no solamente por la gran cantidad de volumen del mineral, sino porque también tiene una pureza excepcional.

China encontró oro en una excavación.

Cada tonelada de roca contiene hasta 138 gramos de oro, una cifra que supera ampliamente el promedio mundial de apenas 8 gramos por tonelada en explotaciones subterráneas. Estas cifras posicionan al depósito como uno de los más ricos y rentables del planeta.

De acuerdo con lo publicado en la agencia estatal Xinhua, el valor estimado del yacimiento supera los 83 mil millones de dólares. En este mismo sentido, detalló que este descubrimiento llega en un momento clave, en el que la demanda global de oro se encuentra en alza debido a la incertidumbre financiera, consolidando a China en un rol mucho más activo a nivel mundial.

De hecho, para el país asiático, el encuentro del oro representa un recurso estratégico con un impacto potencial sobre la estabilidad de su economía y su influencia en el mercado internacional.

Excavación Foto: Freepik

Cómo hallaron el oro en China

El yacimiento fue identificado gracias al uso de modelado geológico en 3D, una tecnología avanzada que permitió detectar más de 40 vetas profundas de mineral.

Las perforaciones actuales ya se aproximan a los 3.000 metros de profundidad, y los expertos no descartan la posibilidad de encontrar reservas aún mayores.

Este hallazgo no solo reafirma el valor del oro en la economía mundial, sino que también ubica a China en el centro de una nueva era de exploración y extracción minera de alto impacto global.