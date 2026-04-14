El presidente cerró su disertación de manera enérgica reafirmando el rumbo económico del Gobierno. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei cerró su disertación ante la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) con un ultimátum contundente en un contexto marcado por la suba de la inflación, que en marzo 2026 fue del 3,4% y acumuló un 9,2% en el primer trimestre del 2026. El presidente ratificó que no está dispuesto a negociar su hoja de ruta ni a ceder ante las presiones para abandonar el equilibrio fiscal y aseguró que su gestión no busca la permanencia en el poder, sino ejecutar una transformación moral basada en valores judeocristianos. “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa sin ningún problema, todos podemos volver a trabajar en el sector privado", sostuvo.

El cierre enérgico se dio en el marco de una jornada donde Milei justificó el reciente salto inflacionario de marzo, el cual atribuyó a factores estacionales como el inicio de las clases, el precio de la carne y el impacto global de la guerra en Medio Oriente. A pesar de los reclamos de los gobernadores aliados y de las propias autoridades de la Cámara de Comercio de Estados unidos en Argentina por una reforma fiscal profunda e inversión en infraestructura, el presidente redobló la apuesta: confirmó que la “motosierra” no se detiene y que su prioridad absoluta sigue siendo el recorte del gasto público para eventualmente lograr una baja generalizada de impuestos.

“No vinimos para eternizarnos en el poder, vinimos para escribir la mejor página de la historia argentina”, remarcó sobre su ambición histórica. “La moral como política de Estado dice que no vamos a corrernos un centímetro de los valores judeocristianos. Si no nos acompañan, nos volvemos a casa sin ningún problema”, sostuvo sobre el final de su intervención.

Los ejes del discurso de Milei en la Cámara de Comercio de EEUU en Argentina

“Cuando los políticos reciben un mal dato suelen fingir demencia o hablar de cualquier otra cosa”, afirmó al inicio de su discurso para marcar distancia con las gestiones anteriores. “El dato no me gustó y me repugna, odio la inflación”, remarcó con énfasis.

“Marzo es un mes con alto nivel de estacionalidad, pero además impactó la guerra”, señaló el jefe de Estado para explicar el salto en la tasa de inflación. “Está claro el efecto de Educación, la guerra y la carne. Superados esos efectos, la inflación va a caer”, anticipó con optimismo.

El presidente fue recibido por el CEO, Alejandro Díaz; y la presidenta de la entidad, Mariana Schoua. Foto: Prensa Gobierno

Milei defendió la vigencia de su programa financiero y descartó cambios de rumbo ante la presión, según él, de diversos sectores económicos. “La política monetaria no cambió y no cambió el equilibrio de largo plazo al cual nos dirigimos”, aclaró ante los empresarios. “Esa hipótesis de que para crecer hay que tener inflación me parece inmunda”, dijo.

A pesar de la resistencia legislativa, destacó la solidez de su meta de déficit cero y el acompañamiento de la sociedad. “La oposición pasó varios meses intentando romper el equilibrio fiscal, pero no lo lograron”, apuntó con firmeza. “Argentina no solo no voló por los aires, sino que además recibimos un fuerte respaldo en las urnas”, aseguró para ratificar su legitimidad política.

El presidente reafirmó el rumbo económico del Gobierno tras la suba de la inflación en marzo 2026. Foto: Prensa AmCham

En este sentido, Milei confirmó que la reducción del tamaño del Estado sigue siendo la prioridad absoluta de su administración. “La motosierra no se detiene: di la orden expresa en la última reunión de Gabinete”, destacó sobre la continuidad de los recortes. “Vamos a seguir recortando el gasto público para bajar los impuestos, porque son un robo”, sentenció.