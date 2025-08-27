No es Colombia ni Venezuela: la potencia de América Latina que suspendió sus operaciones militares con Estados Unidos

La inesperada decisión afecta a dos de las maniobras más importantes de la agenda bilateral entre ambas naciones: la Operación Formosa, y la Operación Core. Conocé cuál es el país involucrado de Latinoamérica.

Banderas de Brasil, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y China. Foto: Unsplash.

A fines de agosto de 2025, Brasil anunció la suspensión de las operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, que estaban previstas para septiembre y octubre en su territorio.

Esta sorpresiva decisión afecta directamente a dos de las maniobras más importantes de la agenda bilateral: la Operación Formosa, programada para Planalto Central, y la Operación Core, que iba a hacerse en el nordeste del país.

Brasil suspendió sus operaciones militares con Estados Unidos. Foto: Unsplash.

Además, la medida fue tomada tras una reunión entre el ministro de Defensa, José Múcio Monteiro Filho, y los comandantes de las Fuerzas Armadas, quienes tuvieron muy en cuenta la creciente tensión en la relación militar entre ambas naciones.

La Operación Formosa, reconocida como el mayor ejercicio naval-terrestre de Brasil y encabezada por el Cuerpo de Fusileros Navales, estuvo durante un tiempo rodeada de incertidumbre respecto a su realización.

Brasil y Estados Unidos llevaban a cabo en conjunto las operaciones Formosa y Core. Foto: Unsplash.

La pasada edición reunió a unos 4.000 soldados brasileños, 63 estadounidenses y 32 chinos. Sin embargo, en la actual los marines de Estados Unidos no respondieron a la invitación, mientras que China se negó a participar.

Por su parte, la Operación Core, un ejercicio que une a los ejércitos de Brasil y EE.UU. para llevar a cabo misiones de paz, también fue suspendida. Estaba prevista para desarrollarse en noviembre en el estado de Pernambuco, e iban a participar 200 militares brasileños y 150 estadounidenses.

La tensa relación militar entre Brasil y Estados Unidos

La tensa relación entre ambos países escaló un poco más tras la reciente visita del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, que se vio empañada por una serie de desencuentros protocolarios.

Base aérea de Brasilia, Brasil. Foto: Unsplash.

Luego de esta polémica situación, Estados Unidos pidió visitar bases en zonas estratégicas como Acre o Manaus, pero Brasil se negó rotundamente y solamente permitió un desplazamiento a Brasilia.

Las autoridades brasileñas reconocen que temen que estas tensiones afecten al programa Ventas Militares al Extranjero (FMS), a través del cual Brasil adquirió tanques, sistemas de defensa y misiles estadounidenses en óptimas condiciones.