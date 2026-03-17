Ciudad de México. Foto: Freepik.

Si bien París es reconocida mundialmente por ser la “capital del arte” gracias a su rica historia artística, sus museos emblemáticos como el Louvre y su influencia en el desarrollo de las artes a lo largo de los siglos, hay una ciudad de América Latina que la supera en cantidad de museos. Este lugar se posiciona como un destino imperdible para los amantes de la historia y la cultura.

Con 170 museos, la Ciudad de México se convirtió en un referente cultural global, destacándose como una de las ciudades más vibrantes y dinámicas de la región. Su rica oferta cultural lo sitúa a la vanguardia del arte y la historia a nivel mundial.

Con 170 museos, este sitio se convirtió en un referente cultural global. Foto: Freepik

¿Por qué la Ciudad de México es considerada la capital de los museos?

La Ciudad de México, capital del país, cautiva con su impresionante cantidad de museos y su rica oferta cultural, convirtiéndose en un destino imprescindible para los amantes del arte, la historia y la cultura en general.

Con una mezcla perfecta de tradición y vanguardia, es un lugar donde cada rincón ofrece una nueva experiencia cultural.

Ciudad de México. Foto: Unsplash.

Además, con 170 museos y 43 galerías, la Ciudad de México se encuentra entre los rincones de ciudades con más centros culturales del mundo.

Los museos más emblemáticos que debes visitar en CDMX

Entre los más importantes se encuentran el Museo Nacional de Antropología, con su invaluable colección de arte y objetos indígenas, y el Museo Frida Kahlo, conocido como la Casa Azul, que permite conocer la vida y obra de la famosa pintora mexicana.

Museo Frida Kahlo. Foto Instagram @museofridakahlo

Además, el Museo Tamayo y el Museo de Arte Moderno completan esta oferta cultural, con exposiciones que celebran las tendencias del arte contemporáneo, tanto a nivel local como internacional. La diversidad de museos que alberga esta ciudad la convierte en un centro cultural clave no solo en América Latina, sino también a nivel global.

Museo Tamayo. Foto: Wikipedia.

Turismo cultural: el top 5 de las ciudades con más museos

Según detalla el portal architectural digest, las ciudades con más museos son:

Ciudad de Londres: con más de 200 museos Ciudad de México: Con 170 museos y 43 galerías Ciudad de París: con más de 150 museos Ciudad de Los Angeles: más de 100 museos Ciudad de Seúl: referente de Asia

De esta forma, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en cantidad de museos, consolidándose como un territorio único en la región y un destino imprescindible para los amantes del arte.