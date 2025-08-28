Bombardeos rusos contra Ucrania dañaron el edificio de la UE en Kiev: “Es un ataque deliberado”

El ataque de Rusia contra la capital ucraniana dejó más de 10 muertos y decenas de heridos. Ursula von der Leyen señaló que ejercerán “la máxima presión” sobre el Kremlin con un nuevo paquete de sanciones.

Nuevo ataque de Rusia contra Kiev. Foto: REUTERS

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, denunció que la delegación de la Unión Europea (UE) en Kiev resultó “deliberadamente” dañada durante los ataques aéreos rusos nocturnos contra la capital ucraniana.

“La UE no se intimidará. La agresión rusa sólo refuerza nuestra resolución por estar del lado de Ucrania y su gente”, dijo Costa, que compartió una foto de una oficina con los cristales de las ventanas rotos y múltiples destrozos.

Rusia atacó la delegación de la Unión Europea en Ucrania. Foto: X @eucopresident

También en sus redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó que todo el personal de la delegación está a salvo y urgió al Kremlin a detener sus ataques indiscriminados y a participar en las negociaciones para una paz justa y duradera.

Más de 10 muertos en los ataques rusos contra Ucrania

Al menos diez civiles, entre ellos un niño, murieron en Kiev como resultado de los ataques rusos durante la noche con misiles y con drones, según informaron las autoridades ucranianas.

“El número de heridos ha subido a 48. De estos, diez han muerto”, anunció en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, señaló que todavía podrían encontrarse personas bajo los escombros y las labores de rescate aún continúan.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, compartió su solidaridad con el personal de la delegación europea en Kiev, a quien tildó de “la voz de la UE sobre el terreno en Ucrania”, y señaló que tanto ellos como “el valiente pueblo ucraniano” merecen vivir en paz.

Por su parte, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Kaja Kallas, lamentó que “mientras el mundo busca un camino hacia la paz, Rusia responde con misiles” y dijo que el ataque de la pasada madrugada “muestra una decisión deliberada de intensificar la tensión y burlarse de los esfuerzos de paz”.

Nuevo ataque de Rusia contra Kiev. Foto: REUTERS

“Máxima presión” contra Rusia

Ursula von der Leyen aseguró además que la UE mantendrá la “máxima presión” sobre Rusia con más sanciones tras el ataque en Kiev.

“El ataque de anoche se produjo muy cerca de la misión diplomática, la representación de nuestra Unión. Dos misiles impactaron a 50 metros de la delegación en un intervalo de 20 segundos. Este es otro sombrío recordatorio de lo que está en juego”, indicó Von der Leyen en una breve declaración a la prensa sin preguntas.

La política alemana aseguró estar “indignada” por el ataque ruso en Kiev que afectó a las oficinas de la UE, “el ataque con misiles y drones más mortífero contra la capital desde julio”.

“Estamos ejerciendo la máxima presión sobre Rusia. Eso significa endurecer nuestro régimen de sanciones. Pronto presentaremos nuestro decimonoveno paquete de duras sanciones”, recalcó.