El T1 Phone de Donald Trump: así es el celular dorado que promete ser el mejor del mundo

La marca Trump Mobile presentó su primer smartphone y generó desde halagos hasta polémicas y una posible demanda. Cómo es el teléfono “Made in the USA”.

Donald Trump, smartphone Foto: X @AFpost

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó su primer smartphone llamado T1 Phone, junto con un plan de telefonía móvil bajo el nombre de 47 plan. Con esto pretende redoblar la apuesta del mundo de los celulares y la tecnología, sin perder su impronta extravagante y con una fuerte carga de branding político.

Este dispositivo promete ser el “el celular de los estadounidenses” pero acumula críticas, dudas y hasta posibles demandas, ya que su diseño es muy parecido a los de la marca Apple con algunas modificaciones estéticas.

Donald Trump, smartphone Foto: X @AFpost

El T1 Phone se presentó como un teléfono “fabricado en Estados Unidos”, un detalle que busca diferenciarlo de gigantes como Apple y Samsung, cuya producción se concentra en Asia. Además, el equipo de diseño lanzó el smartphone en color dorado, con el logo de Donald Trump grabado en la parte de atrás de su carcasa y la bandera de Estados Unidos, promocionándose como “una alternativa nacionalista en un mercado globalizado”.

Entre las características señaladas, la empresa menciona una pantalla de más de 6 pulgadas, cámara principal de 50 megapíxeles, 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. También suma lector de huellas bajo la pantalla, reconocimiento facial y una batería de gran capacidad, con la promesa de “autonomía extendida para todo el día”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

El teléfono tiene un precio de 499 dólares y se vende junto a un plan exclusivo denominado “47 Plan”, que cuesta 47,45 dólares mensuales. El nombre del plan no es aleatorio: hace referencia a que Donald Trump fue el presidente número 45 de Estados Unidos y ha regresado al poder como el número 47.

Además, el teléfono incluye un servicio de llamadas, datos ilimitados, asistencia en rutas, cobertura internacional y hasta consultas en telemedicina.

Donald Trump, smartphone Foto: X @AFpost

Críticas y dudas sobre el lanzamiento del celular de Trump

El lanzamiento del nuevo T1 Phone no tardó en generar polémica. Varios expertos en tecnología han puesto en duda su origen, e incluso llegaron a señalar que fabricar un smartphone completamente en Estados Unidos por 499 dólares es prácticamente inviable. Esta teoría alimenta entonces las sospechas de que se trate de un dispositivo genérico reetiquetado bajo la marca Trump Mobile.

Las imágenes promocionales del T1 Phone también despertaron cierta curiosidad en redes sociales. Muchos usuarios detectaron similitudes con modelos ya existentes en el mercado, lo que refuerza la teoría de que el diseño sería una versión modificada de otro teléfono previamente lanzado.