Israel recuperó los cuerpos de otros dos rehenes en la Franja de Gaza

Lo anunció el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Uno es Ilan Weiss, de 56 años, mientras que el otro aún no fue identificado.

Familiares de los rehenes en Gaza, en protesta en Israel. Foto: REUTERS

Israel anunció la recuperación de los cadáveres de dos rehenes que estaban en manos de Hamás en la Franja de Gaza.

Uno de los cuerpos recuperados pertenece a Ilan Weiss, de 56 años, mientras que la identidad del otro cadáver aún no fue revelada.

Ilan Weiss Foto: X

El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos describió a Weiss como un “dedicado hombre de familia”. Sobrevivieron al ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 su esposa, Shiri, y sus tres hijas. Tanto Shiri como una de las hijas fueron secuestradas ese día y devueltas a Israel durante la tregua de noviembre de 2024.

En cuanto a Ilan Weiss, formó parte del equipo de defensa del kibutz, y murió tratando de defender la comunidad de los atacantes.

La caravana de vehículos de la Cruz Roja con los rehenes liberados. Foto: Reuters/Hatem Khaled.

Su cuerpo fue llevado a la Franja de Gaza y retenido allí por los milicianos palestinos.

Todavía quedan en Gaza 48 rehenes de los 251 secuestrados el 7 de octubre, de los que Israel estima que al menos 20 siguen con vida.