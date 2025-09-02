Putin afirmó que Rusia estaría dispuesta a “colaborar” con EE.UU. y Ucrania en el control de la central nuclear de Zaporiyia

La misma se encuentra ocupada actualmente -y desde 2022- por las tropas rusas en el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que su país estaría dispuesto a colaborar con Estados Unidos e incluso con Ucrania -pese a la guerra que sostiene desde hace más de tres años y medio- en la central nuclear de Zaporiyia que actualmente está ocupada por tropas rusas en la homónima región ucraniana anexionada por Moscú en septiembre de 2022.

“También podemos cooperar con nuestros socios estadounidenses en la central nuclear de Zaporiyia, En principio, también discutimos indirectamente estos temas con ellos. Lo mismo, por cierto, también aplica a la parte ucraniana”, manifestó el líder del Kremlin.

Central nuclear de Zaporiyia. Foto: EFE.

Putin realizó esta afirmación al reunirse con el primer ministro eslovaco, Robert Fico, quien también forma parte de la delegación de mandatarios que asisten a la celebración en Pekín, China, del 80° aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

“Y si se dan las circunstancias favorables -lo hemos discutido con nuestros colegas estadounidenses- los tres (Rusia, EEUU y Ucrania) podríamos incluso trabajar en la central nuclear de Zaporiyia”, agregó Putin.

Cabe destacar que la central nuclear de Zaporiyia -la mayor de Europa y la novena del mundo- fue tomada por la fuerza por las tropas del Kremlin una semana después de que se iniciara la guerra entre Rusia y Ucrania, el 24 de febrero de 2022.

Putin reconoció las relaciones bilaterales entre Rusia y China como de “gran importancia”

Putin destacó que las relaciones bilaterales han mostrado “una gran importancia estratégica”, alcanzando “máximos históricos”.

Y también agradeció igualmente que Xi asistiera en mayo a los actos conmemorativos por el Día de la Victoria, lo que, sumado al desfile de mañana, manda un mensaje al mundo de que “Rusia y China se apoyaron mutuamente y lucharon codo con codo en la Guerra Mundial Antifascista”.

“Desempeñamos un papel crucial en la consecución de la victoria tanto en el frente europeo como en el oriental. También estamos demostrando nuestra firme postura de defender conjuntamente los frutos de la victoria en la Segunda Guerra Mundial”, dijo el líder del Kremlin.