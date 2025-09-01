Putin “valora ampliamente” los esfuerzos de China e India para lograr paz en Ucrania, al tiempo que lanza una feroz crítica a Occidente

El presidente ruso enfatizó que “los intentos de Occidente de incorporar a Ucrania a la OTAN son una de las causas de la crisis”.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: Reuters.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, este lunes le agradeció a China y a la India sus “esfuerzos” en pos de buscar la paz con Ucrania, palabras que efectuó durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

“Los intentos de Occidente de incorporar Ucrania a la OTAN son una de las causas de la crisis”, manifestó el mandatario quien recalcó que “valora ampliamente los esfuerzos de Pekín, Nueva Delhi y otros socios para resolver la situación en Ucrania”.

Putin, Xi Jinping y Narendra Modi, los líderes de Rusia, China e India respectivamente. Foto: Reuters.

Esta crisis, según Putin, “no surgió como resultado de un ataque sino de un golpe de Estado”.

Putin: “Ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de otro”

“Ningún país puede garantizar su seguridad a expensas de otro”, expresó Putin y agregó que es necesario “eliminar las causas del conflicto para lograr una solución duradera y sostenible”.

En ese mismo contexto, aclaró que espera que el “entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz”.

Putin indicó que la OCS está “aumentando constantemente su influencia a la hora de resolver problemas internacionales” y calificó como “impresionante” el “ritmo en que se está desarrollando la cooperación” dentro de ese organismo.

También dijo que las divisas nacionales se están usando “cada vez más” en los acuerdos comerciales entre los países que forman parte de la OCS.

Entre los gobernantes asistentes, Xi Jinping (China), Vladímir Putin (Rusia) y Narendra Modi (India), entre otros, buscan con esta cita diseñar una estrategia de desarrollo del bloque, y esto mismo bajo el contexto de tensiones con Estados Unidos.

Según la Cancillería china, está previsto además que se firmen varios acuerdos en materia de seguridad, economía y cultura.

Sí hay que destacar que la OCS carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por lo que se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en materia de seguridad.