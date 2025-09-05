Por un “error” en el pago de impuestos, renunció la viceprimera ministra de Reino Unido

Se trata de Angela Rayner, quien dejó su cargo tras una investigación que reveló que no pagó suficientos impuestos en el pago de un departamento. En su carta de renuncia, lamentó no haberse asesorado.

Angela Rayner, ex viceprimera ministra de Reino Unido. Foto: REUTERS

Angela Rayner, viceprimera ministra de Reino Unido, renunció tras desvelarse que no pagó suficientes impuestos cuando compró un departamento en Hove.

La laborista se vio forzada a renunciar después de que fuera investigada por Laurie Magnus, encargado de supervisar el comportamiento ético de los ministros.

Además de dejar sus cargos como viceprimera ministra y titular de Vivienda, la política renunció como “número dos” del Partido Laborista.

En su informe sobre el caso, Magnus señaló que Angela Rayner había “actuado con integridad y con un compromiso dedicado y ejemplar con el servicio público”, pero concluyó que violó el código ministerial en sus asuntos fiscales al no haber buscado asesoramiento en materia de impuestos cuando compró el piso.

Renuncia de la viceprimera ministra de Reino Unido tras un error en el pago de impuestos. Video: EFE.

En su carta de dimisión remitida al primer ministro británico, Keir Starmer, Rayner dijo que lamentaba profundamente su decisión de “no buscar asesoramiento fiscal especializado adicional” y agregó que asume “toda la responsabilidad por este error”.

“Siempre he asumido mis responsabilidades como viceprimera ministra, ministra de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, y como diputada, con la máxima seriedad. Desde hace tiempo creo que quienes sirven al público británico en el gobierno deben observar siempre los más altos estándares, y si bien el asesor independiente (Magnus) ha concluido que actué de buena fe, con honestidad e integridad en todo momento, acepto que no cumplí con los más altos estándares en relación con mi reciente adquisición de una propiedad”, dijo.