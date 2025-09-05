Putin vuelve a presionar a Zelenski: pidió que la reunión entre presidentes sea en Moscú

El presidente de Rusia envió un mensaje a su par ucraniano, con el objetivo de tener negociaciones de paz en la capital de su país.

Vladimir Putin, presidente de Rusia. Foto: via REUTERS

Vladimir Putin presionó a Volodimir Zelenski para que ambos mandatarios tengan un encuentro en Moscú, en busca de avanzar en negociaciones de paz para terminar la guerra iniciada en 2022. De todos modos, esta posibilidad mencionada por el líder de Rusia ya había sido negada por el presidente de Ucrania.

“La parte ucraniana quiere y plantea este encuentro. Yo ya dije: ‘Estoy dispuesto, por favor, vengan, nosotros garantizamos total y plenamente las condiciones de trabajo y seguridad. La garantía es del 100 %’“, indicó durante su aparición en el Foro Económico Oriental, que se realiza en Vladivostok.

Vladimir Putin en Alaska. Foto: REUTERS

Putin, que no se ve las caras con Zelenski desde diciembre de 2019, calificó de “gratuita” la propuesta de Kiev de que la reunión tenga lugar en un tercer país. Y sumó que “la próxima vez, si alguien quiere realmente reunirse con nosotros, estamos listos. El mejor lugar para ello es la capital de la Federación Rusa, la ciudad-héroe Moscú”.

Al mismo tiempo, aseguró que a día de hoy no le ve sentido a dicha reunión, en gran medida debido a la falta de legitimidad de Zelenski como jefe de Estado ucraniano, argumento que Putin repite desde mayo de 2024, cuando Moscú considera que expiró un mandato que la Constitución no le permite prolongar incluso en caso de guerra.

“No le veo mucho sentido. ¿Por qué? Porque llegar a un acuerdo con la parte ucraniana es prácticamente imposible sobre los asuntos clave. Incluso si hay voluntad política, sobre lo que dudo, existen dificultades jurídico-técnicas", afirmó.

Zelenski aseguró la víspera en París que la invitación para que viaje a Moscú es una demostración de que Putin no quiere, en ningún caso, reunirse con él, mientras el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, calificó la propuesta de “inaceptable”.

El Vaticano, Turquía, Suiza y los países del Golfo Pérsico se han ofrecido a acoger dicha cumbre, que cuenta con el respaldo del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Putin rechazó la presencia de tropas extranjeras en Ucrania

En cuanto a la presencia de tropas extranjeras, algo que fue abordado de nuevo este jueves por la Coalición de Voluntarios en París, el líder ruso lo descartó totalmente tanto antes como después de la guerra.

“Esa es una de las causas originales del conflicto, el acercamiento de Ucrania a la OTAN. Por eso, si aparecen allí tropas, especialmente ahora, durante las acciones militares, serán objetivos legítimos”, explicó. Lo mismo dijo en caso de que se alcance un acuerdo que conduzca “a una paz duradera” entre ambos países.

“Entonces, no veo sentido alguno a su presencia en territorio de Ucrania. Y es que, si se logra un acuerdo, nadie duda de que Rusia lo cumplirá en su totalidad”, insistió.