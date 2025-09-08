Atentado en Jerusalén: qué se sabe de los atacantes que asesinaron al menos seis personas

Un trágico hecho produjo horror en Israel, luego de que dos personas abran fuego contra una estación de colectivos.

Atentado en Jerusalén, Israel. Foto: REUTERS

Un atentado tuvo lugar en la mañana de este lunes en Jerusalén, Israel. Dos atacantes, de origen palestino, abrieron fuego contra una estación de colectivos y asesinaron a al menos seis personas.

Según los datos indicados por Uri Shacham, jefe de personal del servicio de emergencias Magen David Adom (MDA), también se notificaron 13 heridos, entre los que aparecen algunos que están en grave estado.

Corridas tras el tiroteo en Jerusalén, Israel. Video: X.

La primera información indicó que los fallecidos son tres hombres de alrededor de 30 años y un hombre y una mujer de 50 años. Acerca de la sexta víctima, no se dieron detalles hasta el momento.

El suceso ocurrió unos minutos pasadas las diez de la mañana hora local en la calle Yigal Yadin, en el cruce de carreteras de Ramot, al norte de la ciudad, cuando dos atacantes abrieron fuego contra una parada de autobús cercana a dos asentamientos israelíes.

Las dos personas que abrieron fuego este lunes contra civiles de una parada de autobús de Jerusalén son dos ciudadanos palestinos, informó el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, desde Hungría.

Atentado en Jerusalén, Israel. Foto: REUTERS

Según lo indicado por Dean Elsdunne, portavoz de la Policía de Israel, los terroristas llegaron al lugar en un vehículo y luego les dispararon a las personas que estaban allí. Además, se confirmó que los atacantes fueron asesinados en el lugar, producto de un tiroteo con un militar y dos civiles armados.

El Ejército israelí anunció el despliegue de soldados en la zona del ataque y también en las afueras de la capital cisjordana, Ramala, “para combatir el terrorismo”.

Atentado en Jerusalén, Israel. Foto: REUTERS

“Es un claro acto de terrorismo, tenían a civiles inocentes como objetivo”, aseguró Elsdunne.

En imágenes del ataque compartidas en redes sociales se ve cómo varios ciudadanos ataviados con vestimenta ultraortodoxa corren entre los coches parados junto a la parada de autobús al escuchar disparos