Benjamín Netanyahu: “Soy consciente del precio diplomático que está pagando Israel, pero prefiero ganarle la guerra a Hamás”

El premier israelí reconoció la mala imagen que le genera la guerra a su país, pero entiende que solo importa la victoria ante su enemigo, a quien desea “eliminarlo”.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: X @netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se refirió una vez más a la guerra que mantiene su país desde hace 23 meses y mencionó este domingo que está dispuesto a asumir el “daño” a la imagen internacional de Israel con tal de ganar la guerra contra el grupo islamista Hamás.

“Respecto al daño propagandístico, quiero decir algo: si tengo que elegir entre la victoria sobre nuestros enemigos y la mala propaganda contra nosotros, prefiero la victoria sobre nuestros enemigos, y no lo contrario”, sentenció durante una reunión del Gobierno.

Benjamín Netanyahu sostiene su deseo de ganarle la guerra a Hamás. Foto: REUTERS

“Soy consciente del precio que estamos pagando en el ámbito diplomático y propagandístico para el Estado de Israel”, recalcó y luego afirmó que la mejor salida del conflicto es a través de “establecer mecanismos completamente nuevos” y “poner fin a la guerra lo antes posible, con la victoria que definimos”.

Netanyahu insiste en su objetivo de “eliminar a Hamás”

El primer ministro israelí de 75 años de edad volvió a ratificar su necesidad de “eliminar a Hamás, devolver a todos los rehenes y garantizar que Gaza no represente una amenaza para Israel”.

Estas declaraciones se dan en plena ofensiva del Ejército judío contra Gaza, lugar en donde hasta hace dos semanas era el refugio de un millón de palestinos.

Bombardeo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Foto: Reuters (Amir Cohen)

Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), desde el 14 de agosto casi 41.000 personas huyeron hacia el sur del enclave, a donde Israel pretende desplazar a la población de la ciudad.

Por su parte, Netanyahu expresó este domingo que más de 100.000 gazatíes abandonaron la localidad y ratificó que su Ejército está acabando con “líderes terroristas críticos” en la ciudad de Gaza, sitio que definió como el “último bastión importante” de Hamás.