Israel lanzó un “ataque preciso” contra los líderes de Hamás en sus oficinas en Qatar

La ofensiva se produjo en Doha, aunque el Ejército de Israel no confirmó los nombres de los objetivos del bombardeo.

Israel atacó a líderes de Hamás en Qatar. Foto: REUTERS

Israel lanzó un ataque contra líderes de Hamás que estaban ubicados en Qatar, según confirmó su Ejército este martes. Más allá de mencionar una ofensiva “precisa contra el liderazgo sénior” del grupo terrorista, no mencionaron los nombres de los objetivos.

La cadena Al Jazeera había anunciado minutos antes que habían ocurrido explosiones en sitios vinculados a distintos miembros de Hamás.

El Ejército de Israel indicó en un comunicado que “durante años, estos miembros del liderazgo de Hamás han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”.

El ataque contra Qatar es llamativo, ya que no se habían dado bombardeos en dicho territorio hasta el momento, más allá de que era el refugio de los líderes de la agrupación.

Medios israelíes, como la televisión pública Kan, aclararon que Estados Unidos fue informado de esta ofensiva contra la cúpula de Hamás.

Por su parte, Majed al Ansari, portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, confirmó que hubo un ataque contra “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamás”. Además, aclaró que su país ya investiga lo ocurrido en este “cobarde ataque”.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y sus residentes”, afirmó el portavoz, que indicó que las fuerzas de seguridad y autoridades competentes empezaron a tomar “las medidas necesarias para contener sus repercusiones, y garantizar la seguridad de los residentes y las zonas circundantes”.

Noticia en desarrollo.