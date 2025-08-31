Israel advirtió que irá por el resto del liderazgo de Hamás en Gaza y el extranjero tras confirmar la muerte de Abu Obaida

El jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, aseguró que el asesinato de Obaida “no es el final” y prometió que también alcanzarán a los líderes del grupo palestino que permanecen fuera del enclave.

Ejército de Israel. Foto: Reuters.

El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, se refirió al asesinato del portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida, y advirtió que la misma suerte alcanzará al resto de los líderes del movimiento palestino que permanecen en la Franja de Gaza.

El Ejército israelí en Gaza. Foto: Reuters.

“En la Franja de Gaza, ayer atacamos a uno de los principales líderes de Hamás, Abu Obaida. Esto no es el final; la mayor parte del liderazgo de Hamás está en el extranjero, y también los alcanzaremos”, manifestó Zamir.

El anuncio del asesinato del portavoz de Hamás

Este domingo, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, confirmó la muerte de Obaida en un ataque llevado a cabo el sábado en la ciudad de Gaza. La operación fue ejecutada de forma conjunta por el Ejército israelí y el Shin Bet, la agencia de inteligencia interior.

Según autoridades israelíes, Obaida era “uno de los últimos terroristas de alto rango” que permanecía activo desde antes del ataque del 7 de octubre de 2023. Durante la última década, habría estado al frente del “aparato de propaganda” de las Brigadas de Al Qasam, el ala militar del grupo palestino.

“Coordinaba la colaboración entre los portavoces políticos de la organización y su ala militar, y fue clave en la definición de su política de propaganda”, señala el comunicado oficial del Ejército.

Durante la guerra, Obaida apareció en numerosos videos transmitiendo mensajes del grupo palestino sobre negociaciones y el destino de los rehenes.

Israel Katz, ministro de Exteriores de Israel. Foto: Reuters.

La eliminación de Obaida se suma a una serie de operaciones recientes de Israel en Gaza, Yemen, Líbano y Siria. “Estamos sorprendiendo, actuando con iniciativa y alcanzando todos los objetivos para garantizar la seguridad de los civiles israelíes”, declaró Katz.

En casi dos años de conflicto, Israel eliminó a los principales líderes de Hamás, entre ellos Ismael Haniyeh, jefe político, y Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre, asesinado en octubre de 2024.