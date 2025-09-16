Crimen de Charlie Kirk: ¿Qué cargos enfrenta Tyler Robinson y cuánto tiempo podría ir a prisión?

Estados Unidos, de luto por el asesinato de Charlie Kirk. Foto: REUTERS

Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk, escuchó con gesto impasible la acusación en su contra que le fue leída en su primera audiencia ante una corte distrital del estado de Utah.

Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk. Foto: Reuters (Utah State Courts)

Durante la vista preliminar, el juez Tony Graf y la fiscalía de Utah acordaron que el inicio del juicio de Robinson, para el que se pidió la pena de muerte por asesinato con agravantes, tendrá lugar el próximo 29 de septiembre.

Además, el magistrado ordenó que se le asigne un abogado defensor público a Robinson, de 22 años, ya que no cuenta con uno particular para ejercer su defensa.

Robinson compareció a la audiencia por medio de videollamada, vestido con un chaleco antisuicidio y solamente habló cuando se le pidió que se presentara ante el tribunal diciendo su nombre completo: Tyler James Robinson.

Juicio en contra de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk. Foto: Reuters (Scott G Winterton)

El acusado pareció escuchar atentamente la acusación leída por el juez Graf. La misma incluye siete cargos, entre ellos uno por asesinato agravado, dos por obstrucción a la justicia y dos por manipulación de un testigo.

Durante la primera audiencia, la fiscalía pidió al juez Graf una orden que prohiba a Robinson poder referirse o tener contacto con Erika Kirk, viuda del activista cercano al presidente Donald Trump.

El funeral y homenaje a Charlie Kirk

El funeral del fundador de la organización conservadora “Turning Point” será el próximo fin de semana y está previsto que cuente con la presencia de una gran base de seguidores y aliados, entre ellos el propio Trump.

Por otro lado, el New College of Florida anunció este martes que erigirá una estatua en el campus en memoria del activista conservador Charlie Kirk.

La estatua de Charlie Kirk en la universidad New College of Florida. Foto: EFE.

“Hoy anunciamos que encargaremos una estatua de Charlie Kirk para honrar su legado y su increíble labor tras su trágico asesinato la semana pasada”, informó la universidad en la red social X.

Y agregó: “La estatua, financiada con fondos privados por líderes comunitarios, se erigirá en el campus como un compromiso del New College para defender y luchar por la libertad de expresión y el diálogo cívico en la vida estadounidense”.